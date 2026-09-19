Carrick xóa sổ nhóm thủ lĩnh tại MU

Michal Carrick dẹp nhóm thủ lĩnh ở Manchester United. Ảnh: Reuters

Theo The Sun, trong sự thay đổi này, Bruno Fernandes tiếp tục giữ băng đội trưởng và Harry Maguire là đội phó mặc định. Bốn cái tên còn lại gồm Tom Heaton, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui cùng Lisandro Martinez chính thức rời khỏi ban cán sự.

Quyết định mang tính bước ngoặt của Carrick lộ rõ ở trận đấu với Brighton tại vòng 3 Carabao Cup. Dù Dalot, nhân sự có thâm niên thứ hai trong đội hình, góp mặt từ đầu, tấm băng thủ quân lại được trao cho tân binh Youri Tielemans.

Ở trận đấu trên sân Old Trafford , "Quỷ đỏ" sớm dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Shea Lacey và Mason Mount, nhưng sụp đổ khó tin và thua ngược 2-3 chung cuộc.

Trận thua Brighton đánh dấu lần đầu tiên sau đúng 50 năm Manchester United đánh rơi chiến thắng trên sân nhà Old Trafford sau khi đã dẫn trước hai bàn. Đồng thời, thất bại này cũng nối dài chuỗi trận không biết mùi chiến thắng của câu lạc bộ tại các giải đấu cúp quốc nội, kéo dài kể từ trận thắng Leicester City tại FA Cup hồi tháng 2/2025.

Mô hình nhóm thủ lĩnh ban đầu được Erik ten Hag áp dụng từ mùa giải 2022/23, trước khi Amorim thu gọn lại vào năm ngoái. Chuỗi thành tích nghèo nàn ngay giai đoạn đầu mùa giải buộc huấn luyện viên Carrick phải thẳng tay xóa bỏ cơ chế cũ nhằm tái thiết trật tự nội bộ.

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Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.