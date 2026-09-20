Mourinho nhận trái đắng ở derby Madrid

Trận derby Madrid vốn diễn ra giằng co trong hiệp một nhưng hoàn toàn thay đổi sau bước ngoặt đầu hiệp hai, khi Real chỉ còn 10 người và không thể chống đỡ sức ép ngày càng lớn từ đội chủ nhà.

Hiệp một diễn ra quyết liệt nhưng không có nhiều cơ hội thực sự rõ ràng. Atletico chủ động tranh chấp quyết liệt, trong khi Real Madrid gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về đội chủ nhà khi Lee Kang-in có quả tạt nguy hiểm khiến Thibaut Courtois phải đẩy bóng về phía cột xa.

Derby Madrid diễn ra giằng co trong hiệp một.

Trận đấu cũng liên tục nóng lên bởi những pha va chạm. Jude Bellingham và Cristian Romero có màn đối đầu quyết liệt, sau đó VAR can thiệp và trọng tài thay đổi quyết định thẻ vàng, chuyển từ Bellingham sang Romero. Lee Kang-in cũng thoát thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi nguy hiểm, khiến CĐV Real Madrid càng thêm bức xúc.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện ngay đầu hiệp hai. Dean Huijsen kéo ngã Giuliano Simeone trong tình huống có thể dẫn đến cơ hội nguy hiểm và ban đầu Real được hưởng phạt đền. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trung vệ Real Madrid. Từ thời điểm này, thế trận gần như đảo chiều hoàn toàn.

Thẻ đỏ của Huijsen khiến Real vỡ trận.

Chơi thiếu người, Real không còn duy trì được khả năng kiểm soát như trước. Atletico tận dụng lợi thế quân số để liên tục gây sức ép và Alex Grimaldo bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội chủ nhà vượt lên. Chưa đầy 10 phút sau, Jonathan David tiếp tục trừng phạt hàng thủ Real khi dứt điểm từ đường căng ngang của Giuliano Simeone, nâng tỷ số lên 2-0.

Đó là bàn thắng đặc biệt khi David trở thành cầu thủ Atletico đầu tiên trong thế kỷ 21 ghi bàn ở cả ba trận đầu tiên tại La Liga. Real Madrid sau đó vùng lên trong thế không còn gì để mất. Antonio Rudiger đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt của Bernardo Silva, thắp lại hy vọng cho đội khách.

Nhưng với 10 người, Real không đủ sức tạo thêm cuộc lội ngược dòng. Atletico bảo toàn chiến thắng 2-1, kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà tại La Liga lên 4 trận, đồng thời vươn lên thứ hai. Với Real, họ bị Barcelona bỏ xa 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng La Liga.