LỜI CẢM ƠN

Đồng chí TRẦN QUANG GIAO

Sinh năm 1941; quê quán: Thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nơi ở: Phòng 2210, tòa 24T3, chung cư Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; đã từ trần hồi 21h47 ngày 3-10-2026 (tức ngày 23 tháng Tám năm Bính Ngọ), hưởng thọ 86 tuổi; đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Sự quan tâm, chia sẻ và tình cảm quý báu của các đồng chí, các cơ quan, đơn vị, họ hàng, bạn bè và bà con là nguồn động viên, an ủi sâu sắc đối với gia đình trong thời khắc đau buồn và mất mát.

Trong quá trình tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, Ban tổ chức lễ tang và gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình

Vợ cùng các con, cháu đồng cảm tạ!