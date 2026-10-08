LỜI CẢM ƠN
Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Trần Quang Giao, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trân trọng cảm ơn: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nhà tang lễ Quốc gia; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đảng ủy phường Giảng Võ; Đảng ủy phường Thanh Xuân; Đảng ủy xã Thanh Trì; Chi bộ Tổ dân phố số 5, Đảng bộ phường Giảng Võ; Tổ dân phố số 26, chung cư Thanh Xuân Complex, phường Thanh Xuân; cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè, thân hữu gần xa và bà con lối xóm đã thăm hỏi, chia buồn, gửi vòng hoa, đến phúng viếng và tiễn đưa:
Đồng chí TRẦN QUANG GIAO
Sinh năm 1941; quê quán: Thôn Yên Mỹ, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nơi ở: Phòng 2210, tòa 24T3, chung cư Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; đã từ trần hồi 21h47 ngày 3-10-2026 (tức ngày 23 tháng Tám năm Bính Ngọ), hưởng thọ 86 tuổi; đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Sự quan tâm, chia sẻ và tình cảm quý báu của các đồng chí, các cơ quan, đơn vị, họ hàng, bạn bè và bà con là nguồn động viên, an ủi sâu sắc đối với gia đình trong thời khắc đau buồn và mất mát.
Trong quá trình tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, Ban tổ chức lễ tang và gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình
Vợ cùng các con, cháu đồng cảm tạ!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/loi-cam-on-1760055.html