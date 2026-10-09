Thực trạng dự án 1.800 tỷ đồng về đích trước hạn

Nhà thầu huy động tối đa nguồn lực để thi công các hạng mục còn lại của dự án.

Bám công trường, gỡ điểm nghẽn

Ghi nhận thực tế trên công trường vào những ngày đầu tháng 10, dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E (tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng) đang tổng lực thi công để về đích đúng hạn. Hiện trên toàn tuyến cơ bản đã thảm nhựa, bảo đảm an toàn giao thông để các phương tiện di chuyển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Đoạn đường đi qua địa phận các xã Thăng Bình, Đồng Dương, Việt An, Hiệp Đức, Phước Hiệp, Khâm Đức hay Phước Trà cũng cơ bản hoàn thành thảm nhựa lớp hai. Riêng hai tuyến tránh Việt An và Hiệp Đức đang đẩy nhanh tiến độ để thảm nhựa trong tháng 10; hàng chục thiết bị, máy móc và nhân công tiếp tục chạy đua với thời gian. Một số đoạn đi qua xã Phước Hiệp và Khâm Đức bị sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn đang được nhà thầu thi công tường chắn bằng bê-tông, kèm theo các biện pháp gia cố...

Hạng mục thi công xây dựng mới cầu Đắk Mi 1 (Km85+383) do mới khởi công vào cuối năm 2025 nên tiến độ vẫn còn chậm. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng 469 đảm nhận phần xây lắp chỉ mới thực hiện được một số hạng mục liên quan đến mố cầu và trụ cầu; chuẩn bị thực hiện phần lao dầm cầu. Thời gian hoàn thành cầu Đắk Mi 1 dự kiến vào tháng 12-2026.

Sau khoảng thời gian tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đoạn cầu vượt đường sắt (xã Thăng Bình) đang cho thấy những chuyển biến tích cực về tiến độ; nhà thầu tổ chức thi công "ba ca bốn kíp" nhằm bù sản lượng đã chậm trễ trước đó. Hiện phần cầu cơ bản hoàn thiện, tập trung thi công kết cấu phụ trợ, xử lý nền đường, lu lèn hoàn thiện và tưới nhựa… Tuy nhiên, do thường xuyên có mưa nên hai đường gom xuất hiện tình trạng trơn trượt, gây mất an toàn giao thông.

Nhìn bức tranh tổng thể, dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E hoàn toàn đủ cơ sở để hoàn thành toàn tuyến trong tháng 10-2026. Tuy nhiên, điều kiện thi công sẽ gặp trở ngại rất nhiều do miền Trung đang bước vào mùa mưa. Đây là lực cản rất lớn trong việc thi công nền đường cũng như thảm nhựa.

Đoạn cầu vượt đường sắt (xã Thăng Bình) tiến hành tưới nhựa trước khi thảm bê – tông nhựa.

Giá trị sản lượng đạt khoảng 90%

Được khởi công từ tháng 2-2023, dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E có tổng cộng 5 gói thầu xây lắp đang thi công; giá trị sản lượng đạt khoảng 1.271/1.437 tỷ đồng, tương đương khoảng 89% giá trị hợp đồng. Các địa phương cũng đã tập trung bàn giao mặt bằng được 70,8/71,3 km, đạt 99,2%. Hiện trên toàn tuyến còn vướng 9 hộ, trong đó xã Thăng Bình còn 6 hộ và xã Hiệp Đức còn 3 hộ. Theo Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, công tác GPMB vẫn còn vướng một số hộ. Vì vậy, các đơn vị đang tiếp tục làm việc với địa phương để đôn đốc nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có chỉ đạo, trong đó yêu cầu UBND xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch chậm nhất ngày 10-10-2026. Hiện tuyến bắt đầu bước vào mùa mưa, nên ảnh hưởng đến công tác thi công móng mặt đường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng ghi nhận sự tích cực của lãnh đạo UBND các xã trong công tác GPMB dự án thời gian qua. Tuy nhiên, dự án đã kéo dài, các tồn tại còn lại phải được tập trung xử lý dứt điểm, không tiếp tục chậm trễ, kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng. Yêu cầu UBND xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện. Cụ thể, đối với các trường hợp đã vận động, đối thoại nhiều lần nhưng chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất; xây dựng phương án, bố trí lực lượng và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định. Hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch chậm nhất ngày 10-10-2026.

Lãnh đạo thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công, hoàn thành các hạng mục còn lại, cam kết và bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 30-10-2026; đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành dự án trong tháng 10-2026, phù hợp với tiến độ hoàn thành công trình và điều kiện thời tiết.

Tấn Việt

Đoạn cầu vượt đường sắt (xã Thăng Bình) tiến hành tưới nhựa

trước khi thảm bê – tông nhựa.