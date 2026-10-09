Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: X.P

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, chủ động điều chỉnh, bổ sung các giải pháp linh hoạt, hiệu quả trong những tháng còn lại của năm.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp - Ảnh: X.P

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận kỹ từng nội dung, nhất là những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn liên quan đến nguồn lực, tính khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện và tác động của các chính sách, từ đó quyết định những nội dung sát thực tiễn, đúng quy định, có tính khả thi cao và có thể triển khai ngay.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình, văn bản, tiến hành thảo luận tại hội trường; đồng thời nghe giải trình của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh về các vấn đề cử tri quan tâm.

Các đại biểu dự kỳ họp - Ảnh: X.P

Kỳ họp lần này cũng sẽ xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng. Đặc biệt là các dự thảo nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2026 và vốn kéo dài năm 2025 sang năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đợt 3) năm 2026; quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030; biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh và tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã, biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (nguồn ngân sách tỉnh quản lý)…