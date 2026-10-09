Với nhiều gia đình, một thủ tục hành chính có thể chỉ mất ít thời gian để đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết, nhưng với người cao tuổi, người bệnh nặng, việc di chuyển, chờ đợi và thực hiện các bước thủ tục đôi khi là trở ngại không nhỏ.

Đơn cử như gia đình anh Đinh Thế Phúc, ở thôn Phúc Xuân, xã Đại Phúc, có bố, mẹ đều đã cao tuổi, trong đó, bố anh sức khỏe yếu, không thể tự đi lại. Nắm được hoàn cảnh của gia đình, sau khi nhận được đề nghị của anh Phúc, cán bộ Trung tâm đã đến tận nhà hỗ trợ thực hiện thủ tục chứng thực chữ ký vào văn bản ủy quyền vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho các thành viên.

Người dân được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nhà.

Câu chuyện của gia đình anh Phúc không phải trường hợp duy nhất. Tại xóm Đồng Nội, xã Đại Phúc, ông Phạm Hồng Hà, năm nay đã gần 90 tuổi. Tuổi cao, sức khỏe yếu khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, không thể trực tiếp đến Trung tâm để thực hiện các thủ tục hành chính.

Với gia đình ông Hà, sự có mặt của cán bộ tại nhà không chỉ giúp giải quyết một thủ tục cụ thể, mà còn mang đến cảm giác yên tâm khi những khó khăn của người dân được chính quyền chia sẻ và tìm cách tháo gỡ.

Anh Phạm Đình Sơn (cháu ông Phạm Hồng Hà) cho biết: Khi cán bộ chủ động đến tận nhà, gia đình thực sự rất xúc động và biết ơn. Các anh, chị không chỉ làm giúp thủ tục mà còn giải thích cặn kẽ để gia đình hiểu, biết những việc cần thực hiện.

Phương án hỗ trợ người yếu thế thực hiện thủ tục hành chính tại nhà được UBND xã Đại Phúc giao Trung tâm Phục vụ hành chính công xã triển khai từ tháng 5-2026. Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho hơn 10 trường hợp người yếu thế.

Mỗi trường hợp đều được cán bộ tiếp nhận thông tin, trao đổi với trưởng xóm để xác minh hoàn cảnh. Khi xác định người dân thực sự gặp khó khăn trong việc đi lại, cán bộ thống nhất với gia đình để đến tận nhà hỗ trợ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Phúc hỗ trợ gia đình anh Đinh Thế Phúc, xóm Phúc Xuân.

Bà Lâm Ngọc Châm, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: Có những trường hợp người cao tuổi, mắc bệnh, sức khỏe yếu, việc đến Trung tâm để thực hiện một thủ tục rất khó khăn, vất vả. Vì vậy, khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi xác minh cụ thể hoàn cảnh của công dân. Nếu đúng là trường hợp cần hỗ trợ, cán bộ sẽ đến tận nhà để thực hiện thủ tục. Bên cạnh việc trực tiếp thực hiện thủ tục, cán bộ còn hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giải thích từng bước để người dân có thể tự thực hiện trong những lần tiếp theo.

Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay thời gian giải quyết thủ tục là những thước đo quan trọng. Nhưng phía sau mỗi hồ sơ còn là một con người, một gia đình với những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Từ những việc làm cụ thể, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn.

Khi thủ tục hành chính không còn là việc người dân phải “đi tìm” chính quyền, mà chính quyền chủ động tìm đến để phục vụ, tinh thần cải cách hành chính cũng trở nên gần gũi, thiết thực hơn.