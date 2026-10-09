Đắk Lắk thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chuỗi giá trị thủy sản bền vững

Quang cảnh sự kiện.

Tại phường Tuy Hòa, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10) và Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2026, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến và phát triển bền vững thủy sản tỉnh Đắk Lắk”.

Tham dự sự kiện có bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan Trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Sự kiện tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, kết nối công nghệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần phát triển hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên tại sự kiện.

Đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân

Phát động 4 mô hình “Bình dân học vụ số”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh, phong trào cần hướng đến mục tiêu giúp người dân thực sự làm chủ các tiện ích trên môi trường số. Trọng tâm là sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn thông tin.

Theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 21/9/2026, tỉnh triển khai thí điểm 4 mô hình gồm: “Công dân số tiêu biểu”; “Thôn, buôn, khu phố số tiêu biểu”; “Nông thôn số - Làm giàu từ công nghệ”; “Thôn, buôn số - vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại 12 xã, phường.

Để triển khai hiệu quả, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm “6 rõ”, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các sở, ngành và doanh nghiệp công nghệ cần phối hợp hỗ trợ hạ tầng, kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả thực tế và lợi ích của người dân được xác định là thước đo, hướng tới đưa công nghệ số trở thành công cụ thiết thực phục vụ đời sống, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngành thủy sản.

Kết nối công nghệ, nâng cao giá trị chuỗi thủy sản

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo khoa học về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị thủy sản tập trung trao đổi định hướng phát triển ngành, đổi mới công nghệ giống, ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), truy xuất nguồn gốc, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và chuyển đổi số toàn chuỗi.

Tại tọa đàm “Giải pháp kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk”, các đại biểu thảo luận nhu cầu thực tiễn, khả năng kết nối cung - cầu công nghệ và cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp công nghệ. Qua đó, thúc đẩy nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và ứng dụng các giải pháp phù hợp vào thực tiễn.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của chuỗi thủy sản.

Thời gian tới, Sở tiếp tục làm cầu nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng, tăng cường kết nối, chuyển giao, ứng dụng công nghệ.

Dịp này, các đại biểu tham quan không gian trưng bày, trình diễn công nghệ, thiết bị và giải pháp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản, mở rộng cơ hội hợp tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.