Dự báo thời tiết ngày 9/10: Hà Nội có thể mưa to chiều tối, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Miền Bắc giảm nhiệt, Hà Nội có thể mưa to vào chiều tối

Sau những ngày oi nóng, thời tiết tại khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ ngày 9/10 có xu hướng dịu hơn, nền nhiệt giảm nhẹ. Trong ngày, khu vực có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Tại Hà Nội, mưa có khả năng xuất hiện muộn hơn, tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to. Ban ngày, trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa to vào chiều tối và đêm 9/10, người dân cần đề phòng dông lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh minh họa

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời rét, ban ngày có nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, một số nơi có thể vượt 32 độ C. Dự báo từ ngày 10/10, miền Bắc chuyển sang hình thái ngày nắng, ít mưa.

Miền Trung mưa lớn phức tạp, có nơi trên 300mm

Tại miền Trung, mưa lớn tiếp tục là hình thái thời tiết đáng chú ý trong ngày 9/10. Đêm qua và sáng sớm nay, mưa tập trung chủ yếu tại Huế và Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong ngày và đêm nay, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc.

Các địa phương nằm trong vùng mưa trọng điểm gồm Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh. Lượng mưa dự báo phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đây là mức mưa rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu vực thoát nước kém. Mưa cũng mở rộng ra Thanh Hóa và Nghệ An, với lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Miền Trung tiếp tục có mưa lớn trong ngày 9/10, lượng mưa tại một số nơi ở Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh có thể vượt 300mm. Ảnh minh họa

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, cường độ mưa có xu hướng giảm sau nhiều ngày mưa lớn. Khu vực này vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Sang ngày 10/10, mưa tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi. Cường độ mưa có xu hướng giảm, lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Dự báo từ ngày 11/10, mưa lớn tại khu vực miền Trung có khả năng chấm dứt.

Nam Bộ tiếp tục có mưa, TP.HCM đề phòng dông mạnh

Tại Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ, thời tiết ngày 9/10 tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Ở TP.HCM, trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa kèm dông, một số nơi có thể xuất hiện mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại TP.HCM dao động trong khoảng 23-25 độ C vào ban đêm và sáng sớm, cao nhất ban ngày 30-32 độ C.