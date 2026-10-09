Phát huy vai trò Bí thư Chi bộ cơ sở

ĐBP - Chi bộ là tế bào của Đảng, là nền tảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Trong bối cảnh đẩy mạnh tinh gọn bộ máy và thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, vai trò của người đứng đầu chi bộ tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên càng được khẳng định. Đây là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Chi bộ bản Pa Xá, xã Thanh Yên Lò Văn Thoan trao đổi, nắm bắt tâm tư và kiến nghị của người dân trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và thôn, bản, tổ dân phố, tỉnh Điện Biên hiện có 887 Bí thư Chi bộ, trong đó có 28 đồng chí kiêm nhiệm chức danh Trưởng thôn, bản, tổ dân phố kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận. Quy mô địa bàn mở rộng, số hộ dân tăng, thành phần dân cư đa dạng và có sự khác biệt về phong tục, tập quán... nên đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản lý và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tại xã Thanh An, sau khi bản Cà Phê và bản Cang cũ sáp nhập, bản Cang mới hiện có 217 hộ, với 1.220 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Bế Triệu Thị Quỳnh (sinh năm 1988), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Cang nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho biết thách thức lớn nhất sau sáp nhập là địa bàn rộng, dân cư không tập trung.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, đồng chí Quỳnh cùng tập thể Chi ủy triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo phương châm: “Gần dân, hiểu dân và gương mẫu”. Bên cạnh duy trì sinh hoạt định kỳ, Bí thư Chi bộ và các đảng viên thường xuyên xuống từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích các quy định, chính sách mới. Sâu sát cơ sở giúp Chi bộ nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết dứt điểm vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

“Có những việc nói trong cuộc họp chưa đủ, cán bộ phải xuống tận nhà, trao đổi trực tiếp với bà con. Muốn người dân đồng thuận, thì trước hết mình phải hiểu công việc, sau đó phải giải thích để bà con hiểu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống hoặc chủ trương mới. Ngoài nắm bắt từ cấp trên, tôi cũng chủ động tìm hiểu thật kỹ, sau đó mới có phương pháp giải thích dễ hiểu, phù hợp với từng hộ dân”, Bí thư Chi bộ Bế Triệu Thị Quỳnh chia sẻ.

Bản Pa Xa (xã Thanh Yên) được sáp nhập từ hai bản Pa Xa Xá và Pa Xa Lào. Bản hiện có 138 hộ, 586 nhân khẩu, với hai dân tộc Khơ Mú và Lào cùng sinh sống. Bài toán lớn nhất đặt ra cho Chi bộ là tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cộng đồng dân cư sau sáp nhập, bới phong tục, tập quán sinh hoạt, nếp nghĩ... cũng có nhiều điểm khác biệt.

Để xây dựng sự đoàn kết, Bí thư Chi bộ Lò Văn Thoan xác định, phải bắt đầu từ việc giải quyết các nhu cầu thiết thực của người dân. Đồng chí trực tiếp xuống từng khu dân cư lắng nghe ý kiến về hạ tầng thiết yếu về nước sạch và cầu dân sinh; đồng thời tham vấn kinh nghiệm của các đảng viên lão thành. Trong phát triển kinh tế, đồng chí đi đầu thực hiện trồng 12,45ha dứa do xã triển khai. Kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được, đồng chí trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho bà con. Sự chủ động, sâu sát của người Bí thư Chi bộ đã nhanh chóng xóa bỏ khoảng cách về văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại bản mới ngày càng vững chắc.

Thực tiễn tại tỉnh Điện Biên cho thấy, vai trò của Bí thư Chi bộ không dừng lại ở việc ban hành nghị quyết hay điều hành các cuộc họp, mà thể hiện ở khả năng nắm chắc địa bàn, dự báo chính xác tình hình và tổ chức thực hiện công việc đạt kết quả cụ thể. Đây cũng là chuyển biến bước đầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đội ngũ Bí thư Chi bộ đang khẳng định rõ vai trò là hạt nhân tập hợp đoàn kết, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa chủ trương của Đảng vào đời sống; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.