Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cùng đi có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25-8-1911 tại tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), mất ngày 4-10-2013, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn thành kính tưởng nhớ, bày tỏ sự tri ân sâu sắc người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị Tổng Tư lệnh - người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc. Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân.