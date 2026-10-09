Phát huy sức mạnh Nhân dân

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo của cấp trên, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Bến Quan đặc biệt quan tâm. Công an xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với 10 tổ bảo vệ ANTT gồm 59 thành viên tại 10 thôn, triển khai hiệu quả các hoạt động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải.

Công an xã Bến Quan tăng cường phối hợp với các trường học tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh - Ảnh: T.T

Toàn xã hiện đang duy trì 11 mô hình phong trào và 31 camera an ninh. Đặc biệt, xã đã củng cố, phát huy hiệu quả thêm 7 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gồm: “Họ, tộc không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của họ Ra Boi Thúc và tộc Hồ Văn tại thôn Vĩnh Ô, “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật và chung tay xây dựng nông thôn mới” của dòng họ La Ru Hạ tại thôn Vĩnh Khê, “Tiếng kẻng an ninh” tại thôn Xung Phong, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại thôn Quyết Thắng, “Camera giám sát ANTT” trên địa bàn xã “Một đoàn viên là một chiến sĩ phòng, chống ma túy”, “Toàn dân chung tay giữ vững xã Bến Quan không ma túy”.

Anh Hồ Văn Tiên, Trưởng thôn kiêm Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Xung Phong, cho biết: “Thành lập từ năm 2020, đến nay, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở thôn Xung Phong đã phát huy hiệu quả tích cực, quy định rõ thời gian và hiệu lệnh đánh kẻng vào mỗi tối.

Đúng giờ quy định mỗi tối, tiếng kẻng vang lên, nhắc nhở các gia đình kết thúc công việc, kiểm tra cửa nẻo, nâng cao cảnh giác trước nguy cơ trộm cắp vặt và quản lý con cháu không tụ tập quá giờ. Nhờ triển khai hiệu quả mô hình, tình hình ANTT trên địa bàn thôn luôn được giữ vững, góp phần tạo dựng môi trường sống bình yên cho người dân”.

“Từ ngày lực lượng Công an xã cùng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn tận tình, bà con hiểu rõ hơn về pháp luật, ai nấy đều tự giác chấp hành, bảo ban con cháu không vi phạm tệ nạn xã hội và cùng chung tay giữ gìn xóm làng bình yên”, bà Hồ Thị Xướng, ở thôn Xung Phong, chia sẻ.

Cùng với đó, Công an xã tiếp tục duy trì các cách làm hiệu quả, như: “Điểm QR một chạm phục vụ Nhân dân”, “Điểm truy cập internet cộng đồng” tại thôn Mít và thôn Lền, mô hình “Móc khóa chuyển đổi số-Công an xã đồng hành cùng Nhân dân”. Thông qua các mô hình, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các mâu thuẫn nội bộ, không để phát sinh điểm nóng.

Trung tá Thái Thành, Trưởng Công an xã Bến Quan cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đồng thời, tập trung củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”.

Những kết quả bước đầu đã khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã Bến Quan và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở xã Bến Quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã Bến Quan an toàn, ổn định và phát triển bền vững.