Cánh tay nối dài đảm bảo an ninh trật tự cơ sở

ĐBP - Trên địa bàn tỉnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đang ngày ngày bám địa bàn, gần dân, nắm tình hình và hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội. Sau khi được kiện toàn theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tỉnh tiếp tục được củng cố, từng bước đi vào hoạt động nền nếp.

Công an xã Thanh An phối hợp với tổ an ninh trật tự bản Phủ tuần tra địa bàn.

Phường Mường Thanh hiện có 22 Tổ ANTT ở cơ sở, gồm 12 tổ tại các tổ dân phố và 10 tổ tại các bản; mỗi tổ có 3 thành viên. Với đặc thù địa bàn dân cư đông, hoạt động kinh tế, giao thương diễn ra thường xuyên, việc chủ động nắm tình hình từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các vụ việc phức tạp. Hằng ngày, các thành viên tổ ANTT cơ sở thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tình hình nhân dân, phối hợp với lực lượng Công an tuần tra, tuyên truyền và xử lý những vụ việc phát sinh. Khi có mâu thuẫn, tranh chấp hoặc vấn đề liên quan đến ANTT, lực lượng này kịp thời nắm thông tin, phản ánh đến Công an phường để có hướng giải quyết phù hợp.

Trung tá Hồ Sỹ Dũng, Phó Trưởng Công an phường Mường Thanh cho biết: “Thời gian qua lực lượng ANTT cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Qua đó, nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh được giải quyết kịp thời”.

Tại xã Thanh An, 22 tổ ANTT cơ sở được duy trì hoạt động thường xuyên. Các tổ chủ động tổ chức tuần tra tại khu dân cư, đặc biệt vào ban đêm, thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến ANTT. Ở bản Sam Mứn, anh Lò Văn Phong, Bí thư Chi bộ bản Sam Mứn, xã Thanh An cho biết: “Thời gian qua tổ ANTT cơ sở ở bản thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng ANTT trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Vì vậy, người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế”.

Những buổi tuần tra vào ban đêm đã trở thành hoạt động thường xuyên của các thành viên tổ ANTT cơ sở. Trên những tuyến đường trong bản, sự có mặt của lực lượng này góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với tuần tra, nắm địa bàn, tuyên truyền và vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ được các tổ ANTT cơ sở chú trọng. Từng khu dân cư, thôn, bản, các thành viên tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và tích cực cung cấp thông tin khi phát hiện những dấu hiệu liên quan đến ANTT.

Hiện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được triển khai tại 45 xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Lợi thế của lực lượng ANTT cơ sở là sự gần gũi với cộng đồng dân cư. Thành viên các tổ thường xuyên sinh hoạt, làm việc và tiếp xúc với người dân nên có điều kiện nắm bắt những vấn đề phát sinh từ đời sống hằng ngày. Đây cũng là cầu nối để thông tin từ người dân được tiếp nhận, phản ánh đến lực lượng Công an nhanh chóng hơn.

Mỗi thành viên tổ ANTT cơ sở đang góp phần đưa công tác bảo đảm ANTT đến gần hơn với từng hộ dân, từng khu dân cư. Khi người dân chủ động cung cấp thông tin, lực lượng ở cơ sở kịp thời nắm tình hình và Công an có thêm điều kiện xử lý vụ việc từ sớm, hiệu quả phòng ngừa tội phạm được nâng lên. Từ đó, các tổ ANTT cơ sở tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng hỗ trợ đắc lực, góp phần giữ gìn sự bình yên tại mỗi thôn, bản, tổ dân phố, tạo môi trường an toàn để người dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.