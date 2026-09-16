Theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 15/9, Tòa án phân khu Serang, tỉnh Banten, Indonesia mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lã Văn Phương, thuyền trưởng một tàu chở hàng của Việt Nam về hành vi vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.

Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lã Văn Phương 8 năm tù, đồng thời yêu cầu nộp phạt bổ sung 1 tỷ rupiah, tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ông Phương khai nhận được thuê vận chuyển số vảy tê tê từ Indonesia về Việt Nam với tiền công 3.000 USD, tương đương khoảng 78 triệu đồng.

Lĩnh 8 năm tù vì vận chuyển vảy tê tê.

Ngày 7/4/2026, khi tàu hoạt động tại vùng biển Tanjung Sekong, Merak, lực lượng chức năng Indonesia tiến hành kiểm tra và phát hiện 26 kiện chứa gần 800kg vảy tê tê được cất giấu giữa các cuộn thép trong hầm tàu.

Tại phiên tòa, thẩm phán Hendri Irawan cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển số vảy tê tê sang Việt Nam. Tuy nhiên, để thu được lượng vảy bị tịch thu, ước tính khoảng 4.000 cá thể tê tê đã bị giết hại.

Bà Bùi Thị Hà - Phó Giám đốc ENV nhận định, việc lợi dụng tàu đánh cá, tàu chở hàng để vận chuyển trái phép các sản phẩm động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp.

Theo bà Bùi Thị Hà, bản án đối với ông Phương là cảnh báo đối với những người tham gia vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.

ENV đề nghị các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.