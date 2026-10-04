Một kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng

Tối 4/10, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Việt Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Lào Cai cho biết một kiểm lâm viên của đơn vị mất tích trên sông Hồng thuộc địa bàn phường Lào Cai vào chiều cùng ngày.

Theo đó, trong quá trình làm nhiệm vụ trên sông Hồng, 1 kiểm lâm viên rơi xuống sông mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng. Ảnh: Trọng Bảo

“Nguyên nhân cụ thể phải chờ anh em báo cáo mới xác định được chính xác”, ông Hà nói.

Theo ông Hà, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã thực hiện công tác tìm kiếm kiểm lâm viên tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy nạn nhân.

Bên cạnh đó, do trời tối nên việc tìm kiếm trên sông cũng đang gặp nhiều khó khăn.