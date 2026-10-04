Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Theo truyền thông Mỹ, vụ một nữ sinh Đại học Cornell (Mỹ) tố cáo bị nhiều thành viên hội nam sinh cưỡng hiếp tại một bữa tiệc năm 2024 đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, sau khi các tài liệu mới hé lộ những vấn đề trong quá trình điều tra ban đầu. Chính quyền bang New York đã mở cuộc điều tra hình sự mới, trong khi nhà trường cam kết rà soát trách nhiệm và xem xét lại cách xử lý các vụ tấn công tình dục trong khuôn viên đại học.

Từ bữa tiệc năm 2024 đến những cáo buộc gây chấn động

Vụ việc bắt nguồn từ đêm 19/10/2024, khi một nữ sinh Đại học Cornell, được truyền thông Mỹ gọi bằng bí danh Jane Doe để bảo vệ danh tính, tham dự một bữa tiệc tại nhà của hội nam sinh Chi Phi ở thành phố Ithaca, bang New York.

Theo những thông tin được CNN, The New York Times và ABC News công bố, nữ sinh này sau đó tố cáo bị nhiều nam sinh có mặt tại bữa tiệc xâm hại tình dục trong tình trạng cô đã sử dụng rượu và có thể cả chất kích thích.

Khi lần đầu tìm đến cảnh sát của trường, Jane Doe được ghi nhận đã trình báo bị 8-10 người cưỡng hiếp tại ngôi nhà của hội Chi Phi. Tuy nhiên, con số và các tình tiết cụ thể trong những lời khai, tài liệu điều tra và cáo buộc sau đó có sự khác biệt.

Trong bản tường trình dài 6 trang được chuyển cho Văn phòng Công tố hạt Tompkins, nữ sinh cho biết cô đồng ý với một số hành vi trong cuộc tiếp xúc tình dục ban đầu nhưng không đồng thuận với những hành vi xảy ra sau đó trong đêm. Tuy nhiên, luật sư Thomas Giuffra cho rằng cách mô tả này chưa phản ánh đầy đủ trải nghiệm của thân chủ. Theo ông, sau sự việc, nữ sinh rơi vào trạng thái phủ nhận và xấu hổ, khiến cô ban đầu chưa nhận thức đầy đủ hoặc chưa thể diễn đạt rõ những gì đã xảy ra. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn riêng với cảnh sát vào tháng 11/2024, Jane Doe khẳng định với mức độ chắc chắn tuyệt đối rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, nội dung này không xuất hiện trong bản tường trình ngắn được gửi cho công tố viên.

Theo các tài liệu mà báo The New York Times thu thập được, trong quá trình điều tra nội bộ, hội đồng kỷ luật của Đại học Cornell đã xem xét hơn 50 cuộc phỏng vấn, trong đó có lời khai của 6 trong số 7 nam sinh bị cáo buộc.

Một số tin nhắn và bản ghi âm cuộc gọi điện thoại cũng được công bố. Theo các tài liệu được ABC News xem xét, khoảng ba tuần sau vụ việc, Jane Doe đã gọi điện cho một thành viên hội nam sinh để hỏi về những người có mặt trong căn nhà. Trong cuộc trò chuyện, cô đề cập khả năng những gì xảy ra có thể được xem là cưỡng hiếp tập thể.

Một số tin nhắn được cho là của các nam sinh liên quan cũng thể hiện lời xin lỗi. Một người nói rằng bản thân và một người khác cảm thấy tồi tệ vì đã không ngăn chặn sự việc và mời những người khác rời khỏi căn nhà khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dù vậy, những tin nhắn và lời xin lỗi này không tự thân xác định trách nhiệm hình sự của từng cá nhân. Bốn thành viên hội Chi Phi thừa nhận có quan hệ tình dục với Jane Doe nhưng khẳng định các hành vi đều có sự đồng thuận. Những người còn lại phủ nhận tham gia các cuộc tiếp xúc tình dục.

Vì sao cuộc điều tra ban đầu bị đặt dấu hỏi?

Điểm gây tranh cãi hiện nay không chỉ là cáo buộc tấn công tình dục, mà còn là cách cảnh sát Đại học Cornell và cơ quan công tố xử lý thông tin sau khi nữ sinh trình báo.

Tháng 11/2024, Văn phòng Công tố hạt Tompkins quyết định không truy tố hình sự. Theo các tài liệu được The New York Times xem xét, trước thời điểm đó, cảnh sát Cornell đã thu thập thêm lời khai và tin nhắn trong nhóm Snapchat “Chi Phi Actives”, đồng thời hỏi công tố viên có muốn tiếp nhận các tài liệu bổ sung hay không. Phía công tố không yêu cầu thêm, vì cho rằng bản tường trình có tuyên thệ dài 6 trang của Jane Doe đã đủ cơ sở để quyết định không theo đuổi vụ án.

Tuy nhiên, các tài liệu sau này cho thấy bản tường trình được chuyển cho công tố không bao gồm toàn bộ nội dung nữ sinh nói trong các cuộc phỏng vấn với cảnh sát, trong khi một số bằng chứng bổ sung cũng không được công tố xem xét. Công tố viên Matthew Van Houten giải thích rằng những tài liệu này không làm thay đổi đánh giá của ông về vụ việc.

Cách xử lý trên trở thành tâm điểm chỉ trích, đặc biệt sau khi thông tin từ Cornell có sự thay đổi. Ban đầu, trường nói cảnh sát đã chuyển toàn bộ thông tin điều tra cho công tố. Sau đó, Cornell điều chỉnh, cho biết những tài liệu được chuyển gồm bản tường trình có tuyên thệ của nữ sinh và ảnh chụp màn hình tin nhắn Snapchat.

Trong khi đó, Cornell vẫn tiến hành quy trình kỷ luật riêng đối với những sinh viên bị cáo buộc. Một số người bị đình chỉ hoặc buộc thôi học và chi nhánh hội Chi Phi tại trường bị cấm hoạt động. Tuy nhiên, kỷ luật nội bộ và điều tra hình sự là hai quy trình độc lập; việc một sinh viên bị trường kỷ luật không đồng nghĩa người đó đã bị kết tội hình sự

Chính quyền bang vào cuộc, luật chống cưỡng hiếp trước yêu cầu sửa đổi

Làn sóng phản ứng mới bùng lên sau khi Jane Doe khởi kiện dân sự vào tháng 9/2026, đưa vụ việc trở lại tâm điểm chú ý của dư luận Mỹ.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul công khai bày tỏ quan ngại sâu sắc về cách cảnh sát Đại học Cornell tiến hành cuộc điều tra ban đầu. Bà đặt câu hỏi vì sao những thông tin về cáo buộc bị nhiều người cưỡng hiếp trong tình trạng say xỉn lại không được chuyển đầy đủ đến cơ quan công tố để xem xét.

Ngày 2/10, bà Hochul thông báo quyết định chuyển quyền giám sát cuộc điều tra hình sự từ Công tố viên hạt Tompkins Matthew Van Houten sang Tổng chưởng lý bang New York Letitia James. Văn phòng của bà James sau đó xác nhận đã mở cuộc điều tra và cho biết sẽ cập nhật thông tin khi có thể.

Bên cạnh vấn đề điều tra, vụ việc còn làm nổi bật tranh luận về quy định pháp luật của bang New York đối với các trường hợp nạn nhân bị cáo buộc đã tự nguyện sử dụng rượu hoặc chất kích thích trước khi xảy ra hành vi tình dục.

Thống đốc Hochul cho rằng luật hiện hành có những điểm hạn chế khiến một số nạn nhân trong tình trạng say do tự nguyện sử dụng chất kích thích không được bảo vệ đầy đủ trong một số tình huống. Bà kêu gọi sửa đổi luật, nhấn mạnh rằng việc tự nguyện uống rượu không thể được xem là sự cho phép người khác thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Trong khi đó, làn sóng chỉ trích cũng lan rộng trong cộng đồng Đại học Cornell. Chi nhánh Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ tại trường bày tỏ quan ngại về cách ban lãnh đạo xử lý vụ việc, cả trong năm 2024 lẫn khi các cáo buộc được khơi lại gần đây. Nhiều sinh viên và cựu sinh viên cũng lên tiếng yêu cầu nhà trường chịu trách nhiệm.

Đại học Cornell đã hủy các hoạt động của các hội nam sinh trong dịp cuối tuần sau khi vụ việc gây tranh cãi trở lại. Một số nhóm sinh viên lên kế hoạch biểu tình trong khuôn viên trường vào ngày 5/10 nhằm yêu cầu minh bạch và thay đổi cách xử lý các vụ tấn công tình dục.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng qua video về vụ việc. Ông gọi những cáo buộc của Jane Doe là đáng lo ngại sâu sắc và thừa nhận đây là thời điểm mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhà trường.

Ông Kotlikoff ủng hộ quyết định của Thống đốc Hochul về việc chuyển cuộc điều tra cho Tổng chưởng lý bang, đồng thời cho biết hội đồng quản trị của trường sẽ công bố vào tuần tới kế hoạch rà soát độc lập cách Cornell xử lý vụ việc năm 2024, do một công ty luật bên ngoài thực hiện.

Người đứng đầu Cornell cam kết cải thiện hoạt động truyền thông, cung cấp thêm bối cảnh về những biện pháp nhà trường đã thực hiện và tăng tính minh bạch trong phạm vi cho phép của pháp luật và các quy định liên quan.