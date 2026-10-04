Phường Việt Hưng đưa kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đến gần người dân

Học để biết, trải nghiệm để ứng phó

Chiều 4-10, UBND phường Việt Hưng tổ chức phiên livestream trải nghiệm PCCC và CNCH với chủ đề “Học để biết, trải nghiệm để an toàn”. Chương trình diễn ra tại Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH phường Việt Hưng và Nhà văn hóa Tổ dân phố Việt Hưng 4, đồng thời được phát trực tiếp trên trang Facebook của phường.

Lãnh đạo phường Việt Hưng và cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 tham dự phiên livestream. Ảnh: PV

Tại chương trình, người dân được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Báo cháy 114; trang bị kiến thức xử lý những tình huống thường gặp khi phát hiện cháy; thực hành kỹ năng CNCH và cách thoát nạn an toàn…

Điểm đáng chú ý là người dân không chỉ nghe phổ biến kiến thức mà được trực tiếp quan sát, thực hành và xử lý các tình huống giả định. Cách làm này giúp những kiến thức về PCCC trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và quan trọng hơn là có thể vận dụng khi sự cố xảy ra.

Tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Vân, Tổ dân phố Việt Hưng 4 cho biết, người dân rất cần được trang bị kiến thức và kỹ năng thực tế về PCCC, nhất là cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

“Việc được trực tiếp thực hành các tình huống giúp người dân dễ nhớ, dễ áp dụng hơn. Qua đó, mỗi người tự tin hơn khi không may xảy ra cháy, nổ”, chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ.

Người dân cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 tại phiên livestream. Ảnh: PV

Chia sẻ tại phiên livestream, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, nhấn mạnh 3 điều người dân cần ghi nhớ là “3 biết”: biết PCCC, biết báo cháy và biết thoát nạn.

Theo Đại úy Nguyễn Tuấn Đức, một trong những sai lầm thường gặp khi xảy ra cháy là người dân tìm được nơi trú ẩn nhưng chưa biết cách ngăn khói xâm nhập. Trong nhiều trường hợp, khi lực lượng chức năng tiếp cận, nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi khói độc.

“Trong đám cháy, thời gian là yếu tố rất quan trọng. Nếu đám cháy mới phát sinh, cần nhanh chóng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý. Khi đám cháy đã phát triển, ưu tiên tìm nơi trú ẩn an toàn, ngăn khói, báo lực lượng chức năng và chờ cứu hộ”, Đại úy Nguyễn Tuấn Đức khuyến cáo.

Biến kiến thức thành kỹ năng

Từ yêu cầu thực tế trên địa bàn, mới đây, UBND phường Việt Hưng đã ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH. Sau gần 2 tháng hoạt động, Trung tâm bước đầu trở thành địa chỉ để người dân, học sinh, cán bộ và người lao động học tập, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, cứu người và xử lý tình huống khẩn cấp.

Lãnh đạo phường và nhân dân tham gia phiên livestream trải nghiệm PCCC và CNCH tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Việt Hưng 4. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng Nguyễn Huy Vinh cho biết, Việt Hưng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều loại hình nhà ở, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hiện trên địa bàn có hơn 3.200 doanh nghiệp và hơn 5.000 hộ kinh doanh, xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

“Phường xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng về PCCC và CNCH với mong muốn người dân không chỉ được nghe, được biết mà còn có không gian để trải nghiệm, tự mình thực hành. Khi trực tiếp xử lý tình huống, người dân sẽ hiểu rõ hơn mình cần làm gì, làm như thế nào và tránh những sai lầm có thể gây nguy hiểm”, ông Nguyễn Huy Vinh cho biết.

Sau gần 2 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm đã đón nhiều đoàn đến tham quan, trải nghiệm, học tập, trong đó có cán bộ tổ dân phố, lực lượng an ninh cơ sở, dân phòng, học sinh và người dân. Mô hình cũng thu hút sự quan tâm, trao đổi kinh nghiệm của một số xã, phường trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Theo lãnh đạo phường Việt Hưng, so với tuyên truyền đơn thuần, việc trực tiếp trải nghiệm các mô hình và tình huống giả định có tác dụng rõ hơn trong hình thành phản xạ xử lý. Khi được học và thực hành thường xuyên, người dân sẽ bớt lúng túng, hoang mang, biết cách bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi có sự cố.

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng mặt nạ chống độc tới người dân tham dự chương trình. Ảnh: PV

Thời gian tới, phường Việt Hưng tiếp tục phối hợp với Đội PCCC khu vực 1 mở rộng nội dung trải nghiệm, xây dựng thêm các tình huống sát thực tế để người dân được học, được thực hành và rèn luyện kỹ năng.

“Phường sẽ tập trung nguồn lực duy trì, phát triển Trung tâm trở thành địa chỉ học tập, trải nghiệm thiết thực về PCCC và CNCH trong cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng nhấn mạnh.