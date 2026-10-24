Liên kết vùng - cùng phát triển

Cao tốc đi qua xã Tân Lập là một lợi thế để nhà đầu tư phát triển công nghiệp

Lợi thế hạ tầng giao thông đa phương tiện

Nhìn trên bản đồ hành chính thấy rất rõ địa thế, địa hình bán sơn địa của 11 xã gồm: Tánh Linh, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Suối Kiết, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Tân Minh và Tân Lập khá hài hòa, địa hình khu vực chuyển tiếp từ đồi núi thấp thoai thoải xuống các vùng lòng chảo đồng bằng bằng phẳng. Đất đai gần 105.000 ha và hơn 300.000 khẩu, trong đó hơn 50% là độ tuổi lao động trẻ. Khí hậu ôn hòa, không chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của bão lũ, nền địa chất cứng rất thuận lợi cho xây dựng nhà xưởng công nghiệp quy mô lớn mà không tốn kém chi phí gia cố nền móng. Ngoài ra, tiểu vùng Tây Nam còn có lợi thế sông La Ngà chảy vắt ngang qua nhiều xã, cung cấp lượng nước ngọt rất lớn và quanh năm phục vụ cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp vững...

Khu vực liên kết 11 xã đang sở hữu hệ thống kết nối giao thông vô cùng linh hoạt và thuận tiện gồm: đường bộ - đường sắt - đường cao tốc - cảng biển - cảng hàng không. Trong đó trục cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chạy ngang qua địa bàn 2 xã Tân Minh, Tân Lập với các nút giao thông kết nối trực tiếp, mở toang cánh cửa giao thương tốc độ cao về trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tuyến kết nối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, từ xã Nam Thành, trục đường Rô Mô - Đa Kai kết nối trực tiếp vào tuyến đường dẫn lên nút giao Tân Phú thuộc cao tốc Dầu Giây - Tân Phú; đồng thời từ trung tâm công nghiệp xã Trà Tân, cự ly di chuyển ra nút giao Cao Cang chỉ khoảng 15 km. Lợi thế cự ly đến sân bay quốc tế Long Thành chỉ khoảng 65 km, đây là siêu cảng hàng không trung chuyển lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Kết nối thông suốt Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải khi thông qua hệ thống quốc lộ 1A, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 55 và mạng lưới đường tỉnh kết nối liên thông, cự ly từ khu vực công nghiệp Trà Tân - Tân Minh - Suối Kiết đến Cụm cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải (TP Hồ Chí Minh) chỉ trong bán kính khoảng 80 km.

Bên cạnh các quốc lộ, cao tốc, mạng lưới đường liên tỉnh như ĐT766, ĐT720, ĐT717 trong đó ĐT766 đang định hướng nâng cấp thành quốc lộ 55B kết nối thẳng ra quốc lộ 1A tạo nên hệ thống giao thông nội vùng liên hoàn. Đặc biệt, tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy dọc qua địa bàn, với ga hàng hóa và hành khách Suối Kiết (tại xã Suối Kiết) đóng vai trò là “trạm trung chuyển chiến lược”. Đây là lợi thế cạnh tranh độc nhất vô nhị mà ít vùng kinh tế cấp xã nào có được, mở ra tiềm năng to lớn để vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn như nông sản, khoáng sản, vật liệu xây dựng, hàng công nghiệp nặng... với chi phí thấp hơn 30 - 40% so với đường bộ.

ở vùng phía Tây Nam tỉnh có nhiều phong cảnh đẹp để phát triển du lịch

Mở rộng không gian công nghiệp, đón làn sóng FDI mới

Theo quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tiểu vùng được quy hoạch mạng lưới khu công nghiệp (KCN) hiện đại với quy mô trên 4.900 ha. Trong đó KCN Trà Tân 425 ha, định hướng KCN sinh thái đa ngành, chế tạo cơ khí máy nông nghiệp, công nghiệp sau nhôm và kho vận thông minh. KCN Đức Linh 406,5 ha, đón đầu các ngành lắp ráp thiết bị điện tử, vi mạch, công nghiệp nhẹ không gây ô nhiễm. KCN Hoài Đức 368,5 ha, bố trí tại khu vực mở rộng liên xã, tối ưu hóa hạ tầng giao thông đối ngoại kết nối ĐT766. KCN Thuận Tân 365 ha, quỹ đất dự trữ dài hạn đón các tập đoàn đa quốc gia sau năm 2030. KCN Lạc Tánh 300 ha tại xã Tánh Linh, định hướng là KCN đa ngành sinh thái, trọng tâm thu hút chế biến sâu nông - lâm sản, chế biến mủ cao su, may mặc, công nghệ cao và công nghiệp sạch. KCN Tân Đức 300 ha tại xã Tân Minh, sát quốc lộ 1A và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, là cửa ngõ công nghiệp chuyên sâu về dệt may, da giày, cơ khí công nghệ cao. KCN Tánh Linh 970 ha và KCN Gia Huynh 2.120 ha tại xã Suối Kiết, định hướng cho các ngành công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo và logistics đường sắt. Bên cạnh các KCN, các xã cũng hình thành chuỗi cụm công nghiệp (CCN) và cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trung tâm logistics cấp vùng Trà Tân - Suối Kiết 15 ha, tiếp giáp giữa ga đường sắt Suối Kiết và xã Trà Tân, đóng vai trò là cảng cạn ICD hiện đại, kho bãi thông minh, trung tâm kiểm định hải quan phục vụ toàn vùng...

Để mở rộng không gian công nghiệp, bài toán khoáng sản làm vật liệu xây dựng cũng được liên xã tính toán để “hậu thuẫn” cho nhà đầu tư. Theo quy hoạch của tỉnh, hiện xã Nghị Đức đã quy hoạch và cấp phép mỏ đất sét sản xuất gạch ngói chất lượng cao tại Đồng Tự Túc; quy hoạch mỏ đất bồi nền tại thôn Tà Pứa và mỏ đất bồi nền chứa sỏi cuội tại thôn 2. Nguồn cát xây dựng chất lượng cao trên lưu vực sông La Ngà và các mỏ đá xây dựng trữ lượng lớn phân bố đồng đều trong vùng, bảo đảm đáp ứng mọi nhu cầu san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy với cự ly vận chuyển ngắn nhất...

Nội dung mà 11 xã kêu gọi đầu tư tập trung vào đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tài nguyên - quỹ đất, nông nghiệp sinh thái công nghệ cao - vùng nguyên liệu tập trung. Ngoài ra, còn có du lịch vốn đang là điểm “hot” để doanh nghiệp quan tâm đầu tư. Bởi không chỉ hiện nay đang có hàng ngàn lao động mà thời gian tới, khi các KCN, CCN mở rộng thì lượng lao động, kỹ sư, chuyên gia sẽ tăng lên hàng chục ngàn. Vì vậy, trong vùng rất cần có thêm các điểm du lịch nhằm để lực lượng lao động thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhất là dịp cuối tuần...

Phát triển 4 trụ cột chính ở 11 xã liên vùng không chỉ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn, tạo nguồn thu ngân sách... mà còn tạo hướng đi mới khi giải được bài toán tăng giá trị từ quỹ đất ít hiệu quả. Với các điều kiện thuận lợi hiện nay, 11 xã đang đón làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế mạnh...

Căn cứ Thông báo số 1348/TB-UBND ngày 30/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về kết luận chỉ đạo đối với cụm 11 xã tiểu vùng phía Tây Nam; UBND xã Trà Tân phối hợp UBND các xã: Hoài Đức, Đức Linh, Nam Thành, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Tánh Linh, Suối Kiết, Tân Minh và Tân Lập cùng xây dựng báo cáo tổng thể về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và định hướng phát triển liên kết vùng.