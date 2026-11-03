Giá cà phê xuống sát ngưỡng 85.000 đồng/kg, trái chiều đà bứt phá của sàn thế giới

Đắk Nông (cũ) là địa bàn ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 1.500 đồng/kg, xuống còn 85.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 1.300 đồng/kg xuống mức 85.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm 1.100 đồng/kg, chốt ở 85.700 đồng/kg. Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg nhưng vẫn duy trì được mức thu mua cao nhất vùng là 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm ở các vùng trồng thuộc Tây Nguyên.

Sự sụt giảm tại thị trường nội địa diễn ra hoàn toàn ngược chiều với diễn biến trên các sàn nông sản quốc tế. Đóng cửa phiên vừa qua, giá Robusta trên sàn London tăng ở tất cả các kỳ hạn: Kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng 37 USD/tấn (tương đương 1.15%), chốt ở 3.256 USD/tấn. Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 lần lượt đạt mức 3.241 USD/tấn và 3.227 USD/tấn, ghi nhận sắc xanh tích cực với khối lượng giao dịch khá nhộn nhịp.

Cùng đà tăng, sàn Arabica New York cũng chứng kiến mức bứt phá mạnh mẽ. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng tới 6.95 cent/lb (tương ứng 2.42%), vọt lên mức 294.15 cent/lb. Các kỳ hạn giao xa hơn trong năm 2027 duy trì mức tăng từ 4.9 đến 5.35 cent/lb, cho thấy dòng tiền đầu cơ trên thị trường tài chính quốc tế đang có dấu hiệu quay trở lại các mặt hàng nông sản.

Đánh giá về hiện tượng lệch pha này, giới phân tích nhận định thị trường cà phê trong nước đang chịu áp lực ngắn hạn từ nguồn cung vụ thu hoạch mới bắt đầu gia tăng. Việc các đại lý thu mua điều chỉnh giảm giá phản ánh tâm lý thận trọng, ưu tiên giải phóng hàng tồn để sẵn sàng dòng vốn cho đợt thu hái cao điểm đang đến gần. Ngoài ra, biến động của tỷ giá cũng khiến biên độ chênh lệch giữa giá thế giới quy đổi và giá thu mua tại vườn bị thu hẹp đáng kể.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chịu áp lực giảm nhẹ quanh vùng 84.000 - 86.000 đồng/kg khi nguồn cung vụ mới tràn ra thị trường. Tuy nhiên, đà suy giảm khó kéo dài sâu do được nâng đỡ vững chắc bởi xu hướng tăng trên hai sàn thế giới và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu cuối năm vẫn rất lớn. Khi lực bán xả hàng đầu mùa dịu bớt, giá cà phê trong nước sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng và phục hồi theo quỹ đạo chung của thị trường toàn cầu.