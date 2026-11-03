Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm, danh mục chứng khoán phình to nghìn tỷ

Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sớm một quý

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) cho thấy doanh thu đạt 2.425,82 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Dù doanh thu đi lên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 2,7%, đạt mức 371,3 tỷ đồng. Sự sụt giảm này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ mức 16,4% của cùng kỳ xuống còn 14,5%. Tương ứng, lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 4,1%, ghi nhận ở mức 351,58 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong quý III có sự biến động mạnh. Doanh thu tài chính vọt lên mức 242,82 tỷ đồng, tăng 39,8%. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng đột biến 159%, chạm mức 117,54 tỷ đồng. Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh 57% xuống còn 23,78 tỷ đồng, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp vẫn không thể vượt qua mức thực hiện của cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu đạt 7.002,96 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.178,3 tỷ đồng, tăng 6,9%. Với kế hoạch kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là tổng doanh thu 5.940,25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 874,18 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 134,8% chỉ tiêu lợi nhuận chỉ sau 3/4 chặng đường của năm tài chính.

Rót hàng nghìn tỷ đồng mua trái phiếu doanh nghiệp

Về quy mô tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 31.223,1 tỷ đồng, tăng 8,9% tương ứng tăng thêm 2.552,9 tỷ đồng so với số liệu đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.807,6 tỷ đồng, tương đương 44,2% tổng tài sản. Tiếp theo là bất động sản đầu tư ghi nhận 6.417,1 tỷ đồng, chiếm 20,55%. Các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản dở dang dài hạn lần lượt đạt 3.357,6 tỷ đồng và 2.367,6 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trên bảng cân đối kế toán là sự phình to của danh mục đầu tư chứng khoán. Hồi đầu năm, doanh nghiệp chỉ ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán trị giá 240,2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối quý III, quy mô danh mục này đã lên tới 2.080,76 tỷ đồng. Doanh nghiệp phân bổ lượng vốn lớn vào thị trường trái phiếu, điển hình là khoản đầu tư 1.000,7 tỷ đồng vào trái phiếu Công ty Cổ phần Thời đại mới T&T. Tiếp đó là 363,6 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes và 200 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn.

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, dư nợ tài chính của doanh nghiệp cũng đang có chiều hướng gia tăng. Tính đến cuối tháng 9, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận mức 5.494,2 tỷ đồng, tăng 14% tương ứng tăng thêm 676,7 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu nợ chủ yếu là vay ngắn hạn với 4.599,3 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn là 894,9 tỷ đồng. Khối nợ vay hiện tại đã xấp xỉ 95,6% tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.