Cổ phiếu ngày 3/11: Triển vọng nào cho HDC, ANV và VCG?.Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Các công ty chứng khoán khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HDC, ANV và theo dõi đối với VCG, với các mức giá mục tiêu lần lượt là 19.700 đồng/cổ phiếu, 28.300 đồng/cổ phiếu và 18.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HoSE: HDC), với giá mục tiêu 19.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 64,2%.

Theo NHSV, hoạt động kinh doanh cốt lõi của HDC tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, dù doanh thu quý III/2026 tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 116 tỷ đồng; trong đó, mảng bất động sản chỉ đóng góp 11,6 tỷ đồng, tương đương 10% tổng doanh thu, đồng thời ghi nhận lỗ gộp 0,7 tỷ đồng. Phần lớn doanh thu còn lại đến từ kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông và cung cấp dịch vụ.

Lợi nhuận gộp quý III đạt 20 tỷ đồng, không đủ bù đắp chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi phí lãi vay lên tới 43,4 tỷ đồng. Dù vậy, HDC vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản thu nhập bất thường, gồm hoàn nhập chi phí dự án, tiền đền bù đất và cổ tức từ công ty liên kết.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDC đạt 459 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 63% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm 73%, xuống còn 165 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh âm 534 tỷ đồng, tiền mặt cuối tháng 9 chỉ còn 21 tỷ đồng, trong khi tổng dư nợ vay đạt 2.087 tỷ đồng, cho thấy áp lực thanh khoản vẫn ở mức cao.

Về triển vọng, NHSV đánh giá thương vụ chuyển nhượng toàn bộ dự án Hodeco Seavillage với giá dự kiến 1.050 tỷ đồng là động lực quan trọng trong quý IV/2026. Nếu hoàn tất, giao dịch có thể giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền và giảm áp lực nợ vay. Tuy nhiên, thông tin về bên mua và tiến độ thanh toán vẫn chưa được công bố.

NHSV dự phóng doanh thu cả năm 2026 của HDC đạt 735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng. Thương vụ Hodeco Seavillage chưa được đưa vào mô hình dự báo do còn thiếu thông tin về thời điểm hoàn tất.

Đối với CTCP Nam Việt (HoSE: ANV), Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị MUA, với giá mục tiêu 28.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời tiềm năng khoảng 70,5%.

BSC dự báo doanh thu thuần năm 2026 của ANV đạt khoảng 7.720 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.076 tỷ đồng, tăng khoảng 8%.

Động lực tăng trưởng đáng chú ý đến từ hoạt động xuất khẩu cá tra. BSC dự báo sản lượng cá tra xuất khẩu của ANV đạt khoảng 77.871 tấn trong năm 2026, tăng 13%, trong khi giá bán bình quân tăng khoảng 3%, lên 2.042 USD/tấn.

Bên cạnh cá tra, cá rô phi được kỳ vọng đóng góp thêm vào tăng trưởng khi doanh nghiệp mở rộng cơ cấu sản phẩm. Theo dự báo của BSC, sản lượng xuất khẩu cá rô phi năm 2026 tăng khoảng 20%, với giá bán bình quân duy trì trên 4.000 USD/tấn.

Trong giai đoạn 2027-2028, ANV đặt mục tiêu tăng doanh thu xuất khẩu khoảng 20% mỗi năm, đồng thời hướng tới nâng công suất lên 900 tấn/ngày, mở rộng kênh bán hàng trong nước và gia tăng giá trị từ phụ phẩm.

Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận ngắn hạn chịu sức ép từ chi phí đầu vào. BSC đã hạ dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2026 của ANV từ 24,1% xuống 23,5% do giá cước vận tải biển và chi phí nguyên liệu tăng. Bên cạnh đó, diễn biến chính sách thương mại tại các thị trường xuất khẩu lớn vẫn là yếu tố cần theo dõi, khi các rào cản nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến tốc độ mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

Với Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán: VCG), Công ty cổ phần Chứng khoán DSC đưa ra khuyến nghị THEO DÕI, với giá mục tiêu 18.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 19,2%.

Theo DSC, triển vọng của Vinaconex được hỗ trợ bởi khối lượng công việc còn lại từ các dự án hạ tầng hiện hữu và đòn bẩy tài chính ở mức thấp. Tuy nhiên, hoạt động xây lắp đang chịu áp lực từ sự suy giảm hợp đồng ký mới và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Trong quý II/2026, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 3.843 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 254,5 tỷ đồng, giảm 32,3%. Nguyên nhân chủ yếu là các dự án lớn thuộc danh mục hợp đồng tồn đọng, trong đó có sân bay Long Thành, đang dần được nghiệm thu và bàn giao, trong khi nguồn việc mới chưa được bổ sung tương ứng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 7.267,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 705,5 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Đáng chú ý, tăng trưởng lợi nhuận có sự đóng góp lớn từ hoạt động tài chính. Doanh thu tài chính nửa đầu năm đạt 515,6 tỷ đồng, tăng 338,6%, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, cho vay và lãi trả chậm. Doanh nghiệp cũng hoàn tất chuyển nhượng 61,01% vốn tại Viwaseen, thu về gần 800 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí thép, nhựa đường, đá và nhiên liệu tăng cao khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 12,6% trong quý I xuống còn 9,1% trong quý II/2026.

Vinaconex vẫn duy trì tiến độ tại các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, đường Vành đai 4 Hà Nội và tuyến ĐT.770B tại Đồng Nai. Theo DSC, triển vọng tăng trưởng trong các quý tới phụ thuộc đáng kể vào tiến độ giải ngân đầu tư công và khả năng ký kết các gói thầu mới.

Một điểm đáng chú ý là dư nợ vay của doanh nghiệp giảm xuống khoảng 5.700 tỷ đồng vào cuối quý II, từ mức đỉnh 14.350 tỷ đồng đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm còn 0,46 lần, góp phần giảm áp lực chi phí lãi vay.

Về định giá, DSC kết hợp hai phương pháp P/E và P/B với tỷ trọng 50:50, xác định giá mục tiêu VCG ở mức 18.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán lưu ý các rủi ro liên quan đến hoạt động đấu thầu tại sân bay Long Thành, biến động nhân sự cấp cao và sự phụ thuộc của lợi nhuận vào thu nhập tài chính.