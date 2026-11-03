Tỷ giá hôm nay 3/11: Giá USD tiếp tục giảm

Tỷ giá hôm nay 3/11

Theo đó, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD giảm tiếp 20 đồng so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức 25.590 - 25.970 VND/USD (mua vào - bán ra).

Còn tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay giảm 1 đồng, niêm yết ở mức 25.630 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.348 - 26.912 VND/USD.

Với Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá tại Vietcombank không đổi so với sáng hôm qua, niêm yết mức 3.817 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Trong khi đó, BIDV tăng nhẹ 1 đồng với cả chiều mua và bán, lên mức 3.803 - 3.949 VND/NDT (mua vào - bán ra).