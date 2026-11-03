Tỷ giá hôm nay 3/11: Giá USD tiếp tục giảm
Ngày 3/11, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng tiếp tục giảm.
Theo đó, tại Vietcombank và BIDV lúc 8h15, tỷ giá USD giảm tiếp 20 đồng so với sáng hôm qua, giao dịch ở mức 25.590 - 25.970 VND/USD (mua vào - bán ra).
Còn tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm hôm nay giảm 1 đồng, niêm yết ở mức 25.630 VND/USD. Với biên độ ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.348 - 26.912 VND/USD.
Với Nhân dân tệ (NDT), tỷ giá tại Vietcombank không đổi so với sáng hôm qua, niêm yết mức 3.817 - 3.939 VND/NDT (mua vào - bán ra). Trong khi đó, BIDV tăng nhẹ 1 đồng với cả chiều mua và bán, lên mức 3.803 - 3.949 VND/NDT (mua vào - bán ra).
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-gia-hom-nay-3-11-gia-usd-tiep-tuc-giam/442862.html