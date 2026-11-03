PV Drilling (PVD): Lợi nhuận quý III lao dốc 70% vì gánh nặng lãi vay

Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận bốc hơi mạnh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã chứng khoán PVD, PV Drilling) cho thấy doanh thu thuần đạt 3.213,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Dù nguồn thu được mở rộng, giá vốn hàng bán lại tăng tới 42,9% lên mức 2.803,1 tỷ đồng. Việc giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu đã kéo lợi nhuận gộp trong kỳ giảm 32,6% xuống còn 410,5 tỷ đồng.

Các khoản chi phí trong kỳ cũng ghi nhận nhiều biến động làm xói mòn thành quả kinh doanh. Chi phí tài chính tăng 36,9% lên gần 134 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí trả lãi tiền vay đã chạm mức 83 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 79%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 19,1% lên 235,8 tỷ đồng. Mặc dù phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết đạt 63,7 tỷ đồng và doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận khác đạt 21,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn sụt giảm 70,5% xuống mức 81,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 70,9 tỷ đồng, giảm 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo PV Drilling cho biết doanh thu hợp nhất quý III tăng chủ yếu nhờ số lượng giàn khoan sở hữu đưa vào hoạt động nhiều hơn. Hiệu suất sử dụng giàn khoan đạt 91% so với mức 87% của cùng kỳ năm trước. Số lượng giàn khoan thuê đưa vào hoạt động bình quân cũng tăng từ 1,1 giàn lên 3,7 giàn. Dù vậy lợi nhuận phải chịu sức ép lớn từ chi phí lãi vay phát sinh đối với các khoản vay phục vụ đầu tư hai giàn khoan PV DRILLING VIII và PV DRILLING IX. Thêm vào đó, thời gian hoạt động thực tế của một số giàn khoan như PV DRILLING V, PV DRILLING VI và PV DRILLING IX thấp hơn kế hoạch đề ra, cộng thêm khoản lãi chênh lệch tỷ giá suy giảm đã trực tiếp kéo lùi kết quả lợi nhuận.

Hoàn thành 70% kế hoạch năm và khối nợ vay vượt 6.200 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PV Drilling mang về 9.647 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu khởi sắc, lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận 560,1 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 17% so với thành quả của 9 tháng đầu năm 2025. Riêng lợi nhuận công ty mẹ đạt 540 tỷ đồng. Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu 11.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 800 tỷ đồng. Căn cứ theo kết quả này, sau 3 quý kinh doanh công ty đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu lợi nhuận của cả năm.

Về quy mô tài sản tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của PV Drilling đạt 30.433,7 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm đầu năm. Nền tảng thanh khoản tiền mặt và các khoản tương đương tiền đạt 1.514 tỷ đồng, giảm 307,3 tỷ đồng. Bù lại các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng 75,2% lên 1.216 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho cũng ghi nhận sự gia tăng, lần lượt đạt 5.776,9 tỷ đồng và 1.930,5 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp chạm mốc 12.958,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Đáng chú ý nhất là dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn ở mức 6.231,5 tỷ đồng, tăng 41,3%. Cơ cấu nợ vay cho thấy khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 1.137,2 tỷ đồng, trong khi khoản vay dài hạn lên tới 5.094,3 tỷ đồng. Áp lực từ khối nợ vay khổng lồ này chính là nguyên nhân trực tiếp kéo theo chi phí lãi vay phình to, tạo sức ép lớn lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo vừa qua.