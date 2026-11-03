Liên kết để cùng phát triển

Thành viên Tổ liên kết nuôi cá lồng trên sông Bồ ở thôn Hạ Lang giúp nhau trong công việc.

Mở rộng sinh kế

Tổ dân phố 5, phường Thủy Xuân, TP. Huế có nhiều phụ nữ làm nghề sản xuất hương trầm. Trước đây, các chị tự làm nhỏ lẻ trong phạm vi hộ gia đình. Khi được Hội LHPN phường vận động, các chị đã thành lập Tổ liên kết “Hương trầm - Thảo dược xanh” để phát triển nghề, mở rộng quy mô sản xuất. Tham gia mô hình, các chị không chỉ hỗ trợ nhau trong lao động mà còn chủ động chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Chị Ngô Thị Hải, Tổ trưởng tổ liên kết cho biết, việc liên kết các thành viên cùng tham gia sản xuất giúp chị em tương trợ lẫn nhau, nhất là trong việc đáp ứng những đơn hàng lớn. Từ những ngày đầu sản xuất thủ công quy mô nhỏ tại nhà, đến nay, tổ liên kết đã mạnh dạn đầu tư máy móc, mở rộng xưởng gia công bài bản.

Hiện nay, mỗi ngày tổ liên kết sản xuất trung bình khoảng 1.500 hộp nụ trầm, nụ đuổi muỗi và gần 1.000 bó hương lớn, cung ứng ổn định cho thị trường trong và ngoài thành phố. Tổ tạo việc làm thường xuyên cho 10 thành viên với thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng; đồng thời giải quyết việc làm thời vụ cho từ 10 - 15 lao động tại địa phương.

Đặc biệt, từ khi tham gia tổ liên kết và nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Hội LHPN phường, hoạt động sản xuất, tiêu thụ của cơ sở ngày càng được mở rộng. Chị em được tiếp cận, học hỏi công nghệ để phát triển thêm các dòng sản phẩm dược liệu xanh như chai xịt, xà phòng và sáp đuổi muỗi... Việc đa dạng hóa các mặt hàng giúp tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, kinh nghiệm sẵn có và mở ra hướng tiếp cận những nhóm khách hàng mới tiềm năng.

Tại thôn Hạ Lang, xã Đan Điền, sự liên kết giữa các hội viên phụ nữ đã tạo bước phát triển trong nghề nuôi cá lồng trên sông Bồ. Chị Dương Thị Hoài Thanh, thành viên tổ liên kết nuôi cá lồng, hiện đang nuôi 6 lồng cá, mang lại lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi năm. Trong quá trình nuôi, chị thường xuyên trao đổi với các thành viên trong tổ về nguồn giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh cũng như nắm bắt biến động thị trường để chủ động phương án sản xuất và tính toán thời điểm tiêu thụ hợp lý, hạn chế tối đa rủi ro.

Điểm tựa vững chắc

Để các mô hình kinh tế tập thể phát triển bền vững, Hội LHPN các cấp luôn đóng vai trò “bà đỡ”, sát cánh cùng hội viên từ khâu tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Cùng với việc vận động thành lập các tổ liên kết, hợp tác, hội chú trọng đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, quản trị kinh doanh và chuyển đổi số; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, kết nối nguồn lực và khơi dậy tư duy kinh tế nhạy bén trong hội viên. Qua đó, chị em dần thay đổi tư duy, liên kết để cùng phát triển và chủ động nắm bắt thị trường số để định vị thương hiệu, tăng khả năng nhận diện, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm.

Tính từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã tổ chức 11 hoạt động tập huấn, truyền thông; hỗ trợ thành lập mới 15 tổ liên kết, 5 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã. Đáng chú ý, hội đã hỗ trợ xây dựng 8 mô hình sinh kế số bền vững, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho hơn 1.200 phụ nữ về quản trị và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ 2 hội viên vươn lên chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, nhấn mạnh: “Việc thành lập các tổ liên kết, tổ hợp tác là giải pháp trọng tâm nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và mở rộng quy mô sản xuất. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục vận động phụ nữ tham gia mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng kết nối thị trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hỗ trợ các mô hình tiềm năng phát triển thành các tổ hợp tác, hợp tác xã”.