Gia đình Chủ tịch Gỗ Đức Thành liên tiếp giao dịch cổ phiếu

Ảnh minh họa: GDT

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 3/11, bà Huỳnh Thị Thanh, em dâu bà Lê Hải Liễu, Chủ tịch HĐQT CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (HoSE: GDT), đăng ký bán 17.000 cổ phiếu GDT nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 9/11 đến 8/12/2026. Nếu hoàn tất, bà Thanh sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 62.669 đơn vị, tương đương 0,23% vốn, xuống còn 45.669 đơn vị, tương đương 0,17%.

Tạm tính theo giá cổ phiếu GDT kết phiên ngày 3/11 ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, bà Thanh có thể thu về khoảng 270,3 triệu đồng nếu bán hết lượng cổ phiếu đăng ký.

Trước đó, trong tháng 9/2026, bà Thanh đã bán 164.213 cổ phiếu GDT.

Ở chiều ngược lại, bà Lê Như Thanh An, con gái Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu, đăng ký mua 950.000 cổ phiếu GDT từ ngày 2/11 đến 1/12/2026, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Trước giao dịch, bà Thanh An chưa sở hữu cổ phiếu GDT. Nếu mua thành công, bà sẽ nắm 950.000 cổ phiếu, tương ứng 3,51% vốn điều lệ. Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 3/11 nêu trên, số tiền dự kiến cần chi khoảng 15,1 tỷ đồng.

Các giao dịch trên diễn ra sau khi Chủ tịch HĐQT Lê Hải Liễu mua 597.340 cổ phiếu GDT trong tháng 10/2026. Theo thông báo giao dịch mới nhất của bà Huỳnh Thị Thanh, bà Liễu đang sở hữu 7.389.915 cổ phiếu, tương ứng 27,32% vốn điều lệ Gỗ Đức Thành.

Ngoài bà Liễu, hai thành viên khác trong gia đình cũng tham gia HĐQT doanh nghiệp gồm ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, nắm 716.293 cổ phiếu (2,65%) và ông Lê Hồng Thành, Thành viên HĐQT, sở hữu 807.425 cổ phiếu (2,98%).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Gỗ Đức Thành ghi nhận doanh thu thuần 148,93 tỷ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 19,85 tỷ đồng, giảm 3,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 287,41 tỷ đồng, tăng 30,2% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 52,86 tỷ đồng, tăng 0,6% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành đạt 677,18 tỷ đồng, tăng 22,6% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 81,44 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả đạt 303,54 tỷ đồng.