Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun khảo sát các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch tại phường Thảo Nguyên, Vân Sơn

Tham gia Đoàn công tác về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn khảo sát mô hình trồng cam tại phường Vân Sơn.

Đoàn khảo sát mô hình trồng cam tại phường Vân Sơn.

Đoàn đã đến tham quan mô hình trồng cam Ly (Navel Úc) tại phường Vân Sơn kết hợp bán quả, cây giống và trở thành điểm “check-in” thu hút đông đảo du khách, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đoàn đến khảo sát mô hình sản xuất chè theo chuỗi giá trị của Vinatea Mộc Châu.

Đoàn đến khảo sát mô hình sản xuất chè theo chuỗi giá trị của Vinatea Mộc Châu, tham quan Làng chè Mộc Châu tại phường Thảo Nguyên. Tại đây, Đoàn được giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển thương hiệu chè Mộc Châu, quy trình sản xuất, chế biến chè và tiềm năng kết hợp sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch trải nghiệm.

Hiện nay, doanh nghiệp quản lý hơn 550 ha chè nguyên liệu (chủ yếu là chè Shan Tuyết được chứng nhận chỉ dẫn địa lý), sản lượng trên 10.000 tấn búp tươi và 2.300 tấn chè thành phẩm mỗi năm. Nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao của đơn vị đã chinh phục các thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, Vinatea Mộc Châu còn đẩy mạnh kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái qua mô hình "Làng chè Mộc Châu".

Đoàn khảo sát trang trại Dairy Farm, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, phường Thảo Nguyên.

Tiếp đó, Đoàn đến khảo sát Trang trại Dairy Farm, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, phường Thảo Nguyên. Đoàn được nghe giới thiệu về quy trình chăn nuôi bò sữa, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý đàn bò, chăm sóc, khai thác sữa và định hướng phát triển ngành chăn nuôi bò sữa theo hướng hiện đại, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Qua các điểm khảo sát, đồng chí Phoi Khăm – Hùng Bun Nhuông đánh giá cao sự năng động, sáng tạo và hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái của tỉnh Sơn La. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Sổm Bun bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; hỗ trợ và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống cây trồng để các địa phương của tỉnh Say Xổm Bun có thể áp dụng hiệu quả, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương.

Đoàn khảo sát mô hình trồng na chất lượng cao của Hợp tác xã Mế Lếch, xã Mai Sơn.

Đoàn khảo sát mô hình trồng na chất lượng cao tại Hợp tác xã Mế Lếch, xã Mai Sơn.

Trước đó, Đoàn công tác tỉnh Xay Sổm Bun cùng với Đoàn công tác của tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Hủa Phăn đã đến khảo sát mô hình trồng na chất lượng cao của Hợp tác xã Mế Lếch, xã Mai Sơn.

Đoàn tặng quà Hợp tác xã Mế Lếch, xã Mai Sơn.