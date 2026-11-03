Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng làm việc với Trường Chính trị

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tháng 10/2025, Trường Chính trị tỉnh được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận đạt chuẩn mức 1. Phát huy kết quả đạt được, từ đó đến nay, nhà trường tổ chức 30 lớp với 1.196 lượt học viên; tổ chức quán triệt, cụ thể hóa kịp thời văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với các ban, sở, ngành, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Nhà trường tự đánh giá theo 6 nhóm tiêu chí, xây dựng dự thảo đề án xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí 85,73 tỷ đồng; học tập kinh nghiệm tại Trường Chính trị tỉnh Lào Cai; đề xuất nhu cầu sử dụng đất, phương án mở rộng khuôn viên. Công trình nhà lớp học 7 tầng và Thư viện đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng tặng quà Trường Chính trị tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh đề nghị xem xét, sớm ban hành đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ của trung tâm chính trị cấp xã về Trường Chính trị tỉnh; cho phép áp dụng lộ trình chuẩn hóa đối với viên chức tiếp nhận từ trung tâm chính trị cấp xã, chỉ bố trí vào vị trí giảng viên những trường hợp đủ tiêu chuẩn, bảo đảm nhà trường duy trì tiêu chí chuẩn mức 1.

Xem xét, cho ý kiến và ban hành Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026 - 2030; quan tâm lãnh đạo Đảng ủy nhà trường cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030; lãnh đạo ổn định tổ chức đảng, tư tưởng đảng viên trong quá trình tiếp nhận nhiệm vụ của trung tâm chính trị cấp xã; tạo điều kiện để nhà trường đề xuất khen thưởng cấp cao đối với tập thể có thành tích xuất sắc...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thăm Phòng truyền thống Trường Chính trị tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã trao đổi, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về phương án biên chế, vị trí việc làm của nhà trường; việc bổ sung kinh phí chi trả giờ giảng vượt định mức, giảng viên thỉnh giảng, biên soạn, thẩm định tài liệu bồi dưỡng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò đào tạo; rà soát, điều chỉnh đề án xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 giai đoạn 2026 - 2030, trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2027; chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Đối với việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của trung tâm chính trị cấp xã, cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giảng viên hợp lý; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.