Giá cà phê hôm nay 3/11: Giá thế giới tăng trở lại trước lo ngại nguồn cung ngắn hạn

Giá cà phê hôm nay ngày 3/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, hiện ở quanh mốc 84.500 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 84.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 84.000 - 84.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg, hiện ở mức 84.500 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 3/11/2026 trên thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới diễn biến tích cực trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 79 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.256 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 37 USD/tấn, đạt 3.241 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York đi ngang so với hôm qua, hiện ở mức 292,10 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 đi ngang, đạt 280,55 US cent/pound.

Động lực chính hỗ trợ giá cà phê hiện nay đến từ tình trạng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE vẫn ở mức thấp. Số liệu cho thấy, lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE đạt 220.917 bao, mức thấp nhất trong khoảng 1,5 tháng và chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với mức đáy trong 27 năm là 217.646 bao, được ghi nhận ngày 15/9.

Đáng chú ý, mặc dù cà phê Brazil đã được vận chuyển đến các kho hàng của ICE, lượng hàng được ghi nhận vào tồn kho đạt chuẩn của sàn vẫn chưa tăng đáng kể. Điều này cho thấy nguồn cung sẵn sàng giao hàng trên thị trường kỳ hạn chưa được bổ sung như kỳ vọng, qua đó tiếp tục củng cố tâm lý lo ngại về khả năng thắt chặt nguồn cung trong ngắn hạn.

Một thương nhân nhận định, triển vọng nguồn cung trong tương lai khá tích cực, nhưng lượng tồn kho được chứng nhận hiện vẫn ở mức thấp. Lượng cà phê đưa vào kho chưa đạt như kỳ vọng của thị trường.

Ở chiều ngược lại, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang góp phần cải thiện triển vọng vụ mùa năm tới. Đây là yếu tố tạo áp lực nhất định lên giá, song chưa đủ để khiến thị trường giảm sâu. Trong tháng 10, giá Arabica chỉ giảm 1,2%, cho thấy lực hỗ trợ từ tình trạng tồn kho thấp vẫn đáng kể.

Bên cạnh đó, đồng real Brazil suy yếu so với USD cũng tạo thêm áp lực bán ra. Khi đồng nội tệ mất giá, các nhà máy, nông dân và nhà xuất khẩu Brazil có xu hướng đẩy mạnh bán cà phê, bởi doanh thu quy đổi từ USD sang nội tệ tăng lên.

Nhìn chung, thị trường cà phê đang chịu tác động trái chiều giữa lo ngại thiếu hụt nguồn cung trước mắt và triển vọng sản lượng cải thiện trong niên vụ tới. Trong ngắn hạn, diễn biến tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE, tỷ giá đồng real và tiến độ thu hoạch tại Brazil sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối xu hướng giá cà phê thế giới.