Tổ chức Công đoàn sát cánh cùng doanh nghiệp

Phát huy vai trò Công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân

Sau 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cũng nêu rõ quan điểm kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong tiến trình phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, yêu cầu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cũng trở nên cấp thiết hơn. Đây không chỉ là điều kiện để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn góp phần tạo dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn có vai trò kết nối giữa người lao động với người sử dụng lao động, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về lao động vào thực tiễn.

Hiệu quả hoạt động của công đoàn vì thế không chỉ được thể hiện qua các phong trào thi đua hay những chương trình chăm lo đời sống, mà còn ở khả năng đại diện, đối thoại và tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã lãnh đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Việc thành lập tổ chức công đoàn là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Công đoàn luôn phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thông qua đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và việc tham gia giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, công đoàn có thể góp phần phòng ngừa tranh chấp từ sớm, từ xa.

Khi tiếng nói của người lao động được tiếp nhận nghiêm túc, những bất cập được giải quyết trên tinh thần hợp tác, quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp sẽ có thêm nền tảng để phát triển ổn định. Đây cũng là cách để tổ chức công đoàn khẳng định vai trò đại diện bằng những kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức.

Tại Hưng Yên, để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tập thể, cá nhân đồng thời phối hợp các ngành chức năng khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động để phân loại, xây dựng giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và chủ doanh nghiệp về vai trò, lợi ích của tổ chức công đoàn.

Đối với các doanh nghiệp đã có CĐCS, cán bộ công đoàn tiếp tục bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

75% số công đoàn doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; 80% số công đoàn doanh nghiệp tổ chức đối thoại và 77,6% số công đoàn doanh nghiệp ký Thỏa ước lao động tập thể. Các hoạt động chăm lo ngày càng thiết thực cũng góp phần nâng cao uy tín của tổ chức công đoàn.

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hát huy vai trò cầu nối

Đối với người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện lao động và các chế độ phúc lợi là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày.

Khi những quyền lợi này được bảo đảm, người lao động có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp, yên tâm làm việc và phát huy năng lực cá nhân. Ngược lại, những vướng mắc kéo dài nếu không được giải quyết kịp thời có thể ảnh hưởng đến tâm lý, năng suất lao động cũng như sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, công đoàn cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời phản ánh những khó khăn, bất cập đến người sử dụng lao động và phối hợp tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Sự quan tâm không nhất thiết chỉ thể hiện ở những chương trình hỗ trợ quy mô lớn, mà còn bắt đầu từ việc lắng nghe một kiến nghị chính đáng, hỗ trợ người lao động tìm hiểu chế độ, chính sách hoặc đồng hành khi quyền lợi bị ảnh hưởng. Chính những hoạt động thiết thực đó tạo nên niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn.

Tại Đà Nẵng, tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng khẳng định vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và tập thể công nhân. Sự đồng hành ấy góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo nền tảng cho quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng, quan hệ lao động trong doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng đa dạng và phức tạp.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng trao quyết định thành lập các CĐCS tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ảnh: Công đoàn Đà Nẵng

Việc xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định và tiến bộ không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động mà còn củng cố nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ở đó, tổ chức CĐCS giữ vai trò như chiếc cầu nối tin cậy giữa người sử dụng lao động và tập thể công nhân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nhận định, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp được xem là nơi người lao động được lắng nghe, được bảo vệ và được đồng hành trong quá trình làm việc. Thông qua công đoàn, tiếng nói, nguyện vọng của người lao động được chuyển tải đến lãnh đạo doanh nghiệp một cách trung thực, có trách nhiệm.

Đặc biệt, những năm gần đây, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (LĐLĐ thành phố Đà Nẵng) đã nỗ lực phát triển mạng lưới CĐCS và phát triển đoàn viên trong khu vực doanh nghiệp.

Đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong các doanh nghiệp, gắn kết người lao động và nâng cao năng suất lao động.

Tại tỉnh Thanh Hóa, bước vào thời kỳ đổi mới, tổ chức Công đoàn không ngừng được củng cố, phát triển. Từ 2.050 đoàn viên khi mới thành lập, đến nay, toàn tỉnh có trên 300.000 đoàn viên.

Các cấp công đoàn ngày càng chú trọng thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục biến đổi, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng và yêu cầu của người lao động ngày càng cao, hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp tư nhân cũng đứng trước đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ hơn. Những cách làm hiệu quả cần được tiếp tục phát huy, đồng thời những hạn chế trong công tác tập hợp đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng hay tổ chức các hoạt động thiết thực cần được nhìn nhận để có giải pháp khắc phục.

Trọng tâm của quá trình đổi mới là hướng hoạt động công đoàn sát hơn với nhu cầu thực tế của người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh. Cùng với đó, việc phát triển đoàn viên, củng cố tổ chức công đoàn và nâng cao chất lượng đối thoại tại nơi làm việc cần được triển khai gắn với đặc thù của từng doanh nghiệp. Chỉ khi hoạt động công đoàn thực sự thiết thực, gần gũi và có khả năng giải quyết những vấn đề người lao động quan tâm, tổ chức này mới có thể khẳng định sức hút và vai trò của mình trong khu vực kinh tế tư nhân.