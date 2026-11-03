Nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của dòng vốn chất lượng cao

Ngày 3/11, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “New Horizons, Enduring Growth” (Mở ra chân trời mới, vững bước tăng trưởng). Sự kiện quy tụ hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư trong khu vực.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cùng lãnh đạo Fortune châu Á và đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư, định chế tài chính hàng đầu khu vực.

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, tạo diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á trao đổi về triển vọng kinh tế, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh công nghệ và các động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, việc Việt Nam được lựa chọn đăng cai sự kiện cùng sự hiện diện của đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức quốc tế cho thấy sức hút ngày càng lớn của Đông Nam Á trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đồng thời phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, với xu hướng dịch chuyển vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, đồng thời phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý, Việt Nam đang chuyển từ tư duy thu hút vốn đầu tư đơn thuần sang kiến tạo nền tảng đầu tư chiến lược, phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo đó, Việt Nam ưu tiên các nhà đầu tư có công nghệ lõi, năng lực quản trị hiện đại, cam kết nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm với các nhà đầu tư nước ngoài, gồm: nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và năng lượng sạch; đầu tư vào các ngành chiến lược như công nghệ cao, điện tử, dữ liệu, logistics và vật liệu tiên tiến; xây dựng chuỗi giá trị mới có tính tự chủ, bền vững; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức; đồng hành đầu tư, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi, có tính dự báo cao; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, thành phố có quy mô dân số hơn 14 triệu người, đóng góp khoảng 23,5% GDP cả nước, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị.

Với lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, TP Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối chuỗi sản xuất, logistics, thương mại và dịch vụ tài chính.

Đặc biệt, trong 10 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 9,06%; vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 19 tỷ USD, gấp 4 lần cùng kỳ và chiếm hơn 30% tổng vốn FDI cả nước. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng và công nghệ cao được triển khai, tiêu biểu là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD và Trung tâm dữ liệu AI Factory với vốn đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD.

Để tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư, TP Hồ Chí Minh xác định 4 trọng tâm hành động: hoàn thiện định hướng phát triển dài hạn và khuôn khổ thể chế; mở rộng cơ hội tăng trưởng từ thị trường và chuỗi giá trị; kết nối các nguồn lực về hạ tầng, công nghệ, nhân lực và tài chính; nâng cao chất lượng thực thi và hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình đầu tư.

Trong đó, thành phố chú trọng phát triển trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, logistics và đô thị gắn với giao thông công cộng; tăng cường ứng dụng tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản lý năng lượng và đào tạo nhân lực. Đồng thời, thành phố mong muốn kết nối các nhà đầu tư mới với doanh nghiệp, nhà cung cấp trong nước để mở rộng hợp tác sản xuất, phân phối, nghiên cứu và cung ứng dịch vụ.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, sức hấp dẫn đầu tư không chỉ nằm ở tiềm năng mà còn được thể hiện qua chất lượng phục vụ và hiệu quả giải quyết công việc. Thành phố sẽ nâng cao chất lượng thông tin dự án, hướng dẫn nhất quán và phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với các sở, ngành tiếp nhận, hướng dẫn và theo dõi các đề xuất hợp tác.

TP Hồ Chí Minh trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong khu vực Fortune. Thành phố sẵn sàng lắng nghe, phối hợp và tiếp nối các đề xuất hợp tác sau hội nghị, hướng tới những dự án và quan hệ hợp tác mang lại giá trị lâu dài.

Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune 2026 không chỉ là diễn đàn trao đổi tầm nhìn, kinh nghiệm mà còn là cơ hội để Việt Nam và TP Hồ Chí Minh quảng bá môi trường đầu tư, thúc đẩy kết nối chiến lược, chuyển hóa các cuộc gặp gỡ thành những dự án hợp tác cụ thể, đóng góp vào tăng trưởng bền vững của khu vực.