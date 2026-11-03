Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang vướng gì với thủ tục hải quan?

Ông Nguyễn Thanh Sang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ngày 3/11, Chi cục Hải quan khu vực XX tổ chức Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp và tập huấn, hướng dẫn về "Số hóa chứng từ trong thực hiện thủ tục hải quan" với sự tham gia của đại diện khoảng 200 doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XX luôn xem sự phát triển và thành công của doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp là diễn đàn quan trọng để nhìn lại chặng đường hợp tác; là dịp để lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực XX trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, cung cấp thông tin chính sách pháp luật mới về thuế, chính sách hàng hóa và thủ tục hải quan đối với những loại hình, mặt hàng thường xuyên phát sinh làm thủ tục tại các Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu thuộc Chi cục.

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Trong không khí cởi mở, đại diện một số doanh nghiệp đã có ý kiến trao đổi, đề xuất hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Điển hình như đại diện Công ty cổ phần Đầu tư thương mại T&B Group cho biết, đơn vị đang vướng mắc vấn đề nộp thuế hải quan. Khi công ty đã hoàn thành việc nộp thuế, ngân hàng đã duyệt nhưng hệ thống Hải quan chưa được cập nhật để công ty hoàn thành thủ tục thông quan. Doanh nghiệp đề nghị Hải quan hỗ trợ thực hiện thủ tục thông quan bằng Giấy nộp tiền của ngân hàng.

Theo đại diện Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau, công ty nhập khẩu từ nước ngoài một số mặt hàng phân bón, tiến hành làm thủ tục khai báo hàng xá hoặc hàng rời, không đóng bao. Tính từ thời điểm nhập khẩu một số nguyên liệu đến thời điểm xuất ra, lượng tồn kho có sự hao hụt. Tuy nhiên, hiện nay trên hệ thống hải quan không có mục khai báo hao hụt hàng hóa. Doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng bổ sung hướng dẫn hoặc văn bản cụ thể để doanh nghiệp có cơ sở xác định lượng hao hụt hợp lý.

Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ hải quan tuyên truyền, phổ biến văn bản mới trong lĩnh vực hải quan đến các doanh nghiệp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Đại diện Công ty TNHH Nông sản thực phẩm Kim Nga chia sẻ, công ty hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo, thời gian qua, ngành hải quan và các lực lượng liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, xuất nhập khẩu hàng hóa từ Campuchia. Tuy nhiên, đại diện công ty Kim Nga bày tỏ lo lắng, khi nhập khẩu lúa từ Campuchia vào Việt Nam, phương tiện thủy chở đầy lúa neo đậu trên sông Tiền, thuyền trưởng phải đi vào bờ xuất trình giấy tờ. Trong thời gian này, thuyền trưởng vắng mặt trên phương tiện, sẽ không kịp thời xử lý nếu có tình huống phát sinh nên đề nghị cho phép ủy quyền người khác đi xuất trình các loại giấy tờ theo quy định.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX Đặng Văn Tiến đã giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp. Cùng với đó, ông Đặng Văn Tiến ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp và cho biết, sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Chi cục Hải quan khu vực XX cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thực hiện đúng quy định, minh bạch, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Tại hội nghị, cán bộ Phòng Nghiệp vụ hải quan tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới trong lĩnh vực hải quan như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan (Luật số 11/2026/QH16) được Quốc hội thông qua ngày 23/08/2026; Nghị định số 273/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, thay thế cho Nghị định số 100/2020/NĐ-CP trước đây; Nghị định số 336/2026/NĐ-CP quy định về việc thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN (thay thế Nghị định số 85/2019/NĐ-CP)…

Theo Chi cục Hải quan khu vực XX, trong quý III/2026, có 1.217 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực XX; tổng số tờ khai đăng ký thủ tục 80.426 tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3.295,8 triệu USD. Số thu ngân sách nhà nước trong quý 3/2026 là 488,17 tỷ đồng, tăng 28,46% so với quý 2/2026.