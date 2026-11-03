Chuẩn bị tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh lần thứ I

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ câu hỏi và đáp án của hội thi; 3 mẫu phiếu chấm điểm tương ứng với các phần thi của thí sinh; mẫu maket trang trí và mẫu thẻ đeo sử dụng trong quá trình diễn ra hội thi.

Đại biểu tham gia ý kiến đối với dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Tổ giúp việc; đồng thời trao đổi, thống nhất nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan theo kế hoạch.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Thông qua cuộc họp nhằm rà soát, hoàn thiện nội dung, phần việc trước khi hội thi diễn ra, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Điện Biên lần thứ I, năm 2026 nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện để các bí thư chi bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, điều hành hoạt động chi bộ ở cơ sở.