Biên lãi thu hẹp kéo lợi nhuận Hà Đô đi lùi trong quý 3/2026

Ảnh minh họa: Hà Đô

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 597,51 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Doanh thu sụt giảm cùng biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 69,5% xuống 60,3% khiến lợi nhuận gộp của Hà Đô giảm 27,2% YoY, tương ứng giảm gần 134,9 tỷ đồng, còn 360,53 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính và việc tiết giảm một số khoản chi phí hỗ trợ kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Doanh thu tài chính đạt 20,53 tỷ đồng, tăng 21,1% YoY, tương ứng tăng 3,58 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 6,1%, tương ứng giảm 4,92 tỷ đồng, còn 75,83 tỷ đồng.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại Hà Đô giảm 28,8% YoY, tương ứng giảm 20,59 tỷ đồng, xuống 50,99 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tiết giảm này chưa bù đắp được phần lợi nhuận gộp sụt giảm. Kết quả, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 228 tỷ đồng, giảm 32,3%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 1.772,99 tỷ đồng, giảm 6,7% YoY. Lợi nhuận sau thuế đạt 614,22 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Năm 2026, Hà Đô đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 3.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 16% so với kết quả năm 2025. Với lợi nhuận đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53,4% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14.502,5 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 183,4 tỷ đồng.

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.699,7 tỷ đồng, tương đương 53,09% tổng tài sản. Tài sản dở dang dài hạn đạt 2.171,6 tỷ đồng, chiếm 14,97%; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt khoảng 1.620 tỷ đồng, chiếm 11,2%.

Báo cáo ghi nhận, số dư dự phòng phải thu khó đòi của Hà Đô tăng từ 587,1 tỷ đồng đầu năm lên 939,9 tỷ đồng tại cuối tháng 9, tương ứng tăng khoảng 352,8 tỷ đồng.

Trong đó, khoản dự phòng liên quan đến Công ty Mua bán điện tăng từ 512,66 tỷ đồng lên 865,8 tỷ đồng. Đây là dự phòng đối với các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Hà Đô Bình Thuận, Công ty Surya và Công ty Mua bán điện, liên quan đến hai nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 và SP Infra 1.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hà Đô tại cuối quý 3/2026 đạt khoảng 4.226,9 tỷ đồng, giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm khoảng 472,5 tỷ đồng. Quy mô nợ vay bằng khoảng 48,4% vốn chủ sở hữu.

Trong cơ cấu nợ vay, các khoản vay ngắn hạn đạt 576,3 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn đạt 3.650,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 3/11,cổ phiếu HDG tăng 50 đồng, tương ứng 0,34% so với phiên trước, lên 14.650 đồng/cp, phục hồi nhẹ sau hai phiên giảm liên tiếp. Khối lượng giao dịch đạt 534.500 cổ phiếu, giảm 53,9% so với phiên 2/11; giá trị giao dịch đạt 7,91 tỷ đồng, giảm 53,4%.