VN-Index mất mốc 1.700 điểm, HPG ngược dòng tăng mạnh

Biến động nhóm cổ phiếu lớn kết phiên 3/11. Nguồn: Vietstock Finance

Kết phiên giao dịch ngày 3/11, VN-Index giảm hơn 11 điểm, lùi xuống mốc 1.699,62 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,87 điểm và UPCoM tăng 0,1 điểm.

Thanh khoản thị trường vẫn eo hẹp với tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 13.800 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại chiếm gần 4.500 tỷ đồng và tiếp tục bán ròng gần 500 tỷ đồng - phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp.

MBB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 255 tỷ đồng, tiếp đến là VCB 219 tỷ đồng, VIC 114 tỷ đồng, GMD 74 tỷ đồng, BID 65 tỷ đồng. Các cổ phiếu SSI, HDB, PNJ, KDH và FPT cũng nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất, từ 35 đến 55 tỷ đồng.

Ở chiều mua, HPG dẫn đầu với giá trị mua ròng 227 tỷ đồng, tiếp đến là SHB 125 tỷ đồng, VHM 119 tỷ đồng, TCB 104 tỷ đồng, VIB 48 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng MSN, MSB, CTG 20-30 tỷ đồng.

Tác động tiêu cực nhất đến thị trường phiên hôm nay là VIC, giảm 3,3% lùi về giá 234.000 đồng/cp. Hai mã bluechip ngành dầu khí cũng giảm sâu, là BSR -3%, GAS -2,1%.

Ngược chiều, HPG trở thành trụ cột để thị trường không bị kéo giảm sâu hơn. Cổ phiếu của Tập đoàn Hoà Phát tăng 4,2% lên giá 21.250 đồng/cp.

Không chỉ HPG, nhóm cổ phiếu thép nhận được dòng tiền mua mới tốt. NKG +3,42%, HSG +3,88%, VGS +3,83%, SMC +2,73%, TIS +2,38%, TVN +1,1%...

Nhóm cổ phiếu thép diễn biến tích cực hơn thị trường thời gian gần đây. Trong đó NKG của Thép Nam Kim phục hồi tốt nhất, sau khi lùi về sát vùng giá 9.000 đồng/cp hồi đầu tháng trước. Mã kết phiên hôm nay ở giá 12.100 đồng/cp, tương ứng phục hồi khoảng 30%.

Đà tăng của nhóm thép diễn ra trong bối cảnh mùa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Không chỉ các doanh nghiệp đầu ngành cải thiện lợi nhuận, một số nhà sản xuất quy mô nhỏ hơn cũng tăng trưởng đáng kể, thậm chí chuyển từ lỗ sang lãi.

Hoà Phát đạt hơn 8.265 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng 106% YoY; Thép Nam Kim lãi 126 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần quý 3 năm ngoái; Gang thép Thái Nguyên (mã TIS) lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025; Thép Tấm lá Thống Nhất (mã TNS) báo lãi sau thuế gần 10 tỷ đồng, tăng hơn 870% YoY...

Các nhóm ngành khác phân hoá. Nhóm bất động sản ngoài VIC thì chiều giảm còn có KDH giảm 2,26%, HDC giảm 1,7%, NLG giảm 1,2%, SCR giảm 2,9%, KSF giảm 1,4%; VHM, NVL, PDR, BCM, DXS... giảm nhẹ. Chiều tăng có VPI +2,25%, KBC +1,16%, SZC +1,3%; VRE, DXG, CEO, TCH, DIG... tăng nhẹ.

Tại nhóm ngân hàng, giảm đáng kể là VPB - 1,62%, VBB -1,2%, còn lại chỉ giảm nhẹ. Chiều tăng tích cực nhất là PCB +4,71%, OCB +4,43%, MSB +2,86%, STB +2,3%, VIB +2,2%.

Sắc xanh nhiều hơn ở nhóm chứng khoán. VCI tăng 2,71%, HCM tăng 1,94%, SSI tăng 1,59%; TCX, VCK, SHS, MBS tăng nhẹ. Một số mã nhỏ cũng tăng tốt, như HAC +8%, SBS +2,56%, VIG +2,63%, DSC +2,22%...

Tại các nhóm ngành khác, một số mã tăng tốt là HVN +3,7%, CTD +2,7%, DPG +4,9%, FCN +3,3%, TLG +2,7%...; trong khi các mã điều chỉnh sâu là HAH -4,25%, PNJ -5,45%...

PNJ đóng cửa phiên ở giá 14.750 đồng/cp, thấp nhất kể từ tháng 2/2017. Cổ phiếu này vẫn đang trong quá trình ‘dò đáy’ mới dù đã giảm gần 70% so với cuối tháng 8/2026.