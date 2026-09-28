Lấy kết quả, sản phẩm làm thước đo

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Kinh Bắc, “Trạm số hóa” trở thành điểm hỗ trợ thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Được bố trí ngay cửa ra vào, trạm có 2 cán bộ thường xuyên hướng dẫn. Mỗi ngày, khoảng 300 lượt công dân được hỗ trợ với những phần việc như: Tạo tài khoản, xác thực thông tin, số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến. Với những người chưa thành thạo công nghệ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác giúp hạn chế sai sót, giảm thời gian và số lần đi lại. “Trạm số hóa” còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm áp lực tại quầy tiếp nhận chính của phường.

Lãnh đạo phường Lạng Giang theo dõi quá trình tiếp nhận hồ sơ sau khi mô hình “Tổ dân phố số gắn với một cửa di động” ra mắt. Ảnh: Nguyễn Lượng.

Hay như mới đây, ngày 26/9, UBND phường Lạng Giang ra mắt thí điểm mô hình “Tổ dân phố số gắn với một cửa di động” tại tổ dân phố Hoành Mô. Mô hình giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, thực hiện cả vào buổi tối và ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Người cao tuổi, người khuyết tật, người bận công việc được hỗ trợ trực tiếp, kể cả tại nhà khi cần. Người dân đồng thời được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó thuận tiện hơn trong giao dịch với cơ quan hành chính.

Ông Dương Bá Thiết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Bá Thiết (phường Tiền Phong) nhận thấy sự thay đổi rõ rệt khi thực hiện thủ tục. “Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất, khoáng sản nên thường xuyên phải thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ và quy định chuyên ngành. Trước kia, nếu chưa nắm hết quy định, hồ sơ có thiếu hoặc chưa đúng, doanh nghiệp phải đi lại, bổ sung nhiều lần. Giờ đây được cán bộ hướng dẫn rõ ngay từ đầu, doanh nghiệp biết cần chuẩn bị những gì nên quá trình giải quyết thuận lợi hơn”. Theo ông Thiết, mỗi lần đi lại được giảm xuống là thời gian và chi phí được tiết kiệm; mỗi thủ tục được giải quyết rõ ràng, đúng hạn là thêm điều kiện để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Những thuận lợi mà doanh nghiệp cảm nhận đang được phản ánh rõ qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 14/9, thành phố tiếp nhận hơn 5,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,55% ở cấp thành phố và 99,89% ở cấp xã; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,42%, thanh toán trực tuyến 91,03%. Thành phố cũng đã phát triển được hơn 2.300 doanh nghiệp công nghệ số, tạo thêm nền tảng cho kinh tế số phát triển. Với người dân, doanh nghiệp điều này là thêm sự lựa chọn trong thực hiện thủ tục hành chính, là điều kiện để giảm thời gian giao dịch, hạn chế đi lại và chủ động hơn trong công việc.

Yêu cầu “lấy kết quả làm thước đo” còn thể hiện ở Chiến dịch 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số. Thành phố xác định 10 nhóm điểm nghẽn, triển khai 37 nhiệm vụ, gồm: 7 nhiệm vụ Trung ương giao chủ trì và 30 nhiệm vụ thành phố phối hợp thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đến đầu tháng 9, toàn thành phố đã hoàn thành đúng hạn 4 nhiệm vụ, trong đó có rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại một số cơ sở; nâng cấp trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất cao để tái thiết kế theo hướng đơn giản hóa và triển khai chính sách hỗ trợ nhân lực chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng.

Tại một số địa bàn cơ sở, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, hạ tầng số, thiết bị công nghệ thông tin còn thiếu đồng bộ, có nơi còn lõm sóng, điện lưới chưa ổn định. Các địa phương đã rà soát, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, tập huấn để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Cách làm ấy cho thấy, dám nghĩ, dám làm không có nghĩa là không có khó khăn, mà là nhìn thẳng vào khó khăn, xác định đúng điểm nghẽn và tổ chức xử lý đến cùng.