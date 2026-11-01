Những năm gần đây, kinh tế số nói chung, các mô hình kinh doanh cũng như số lượng người làm việc trên nền tảng số tại Việt Nam nói riêng phát triển mạnh. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, hơn 90% người làm việc trên nền tảng số tại Việt Nam coi đó là nguồn thu nhập chính, tuy nhiên chỉ khoảng 20% tham gia BHXH. Thực tế cũng cho thấy hiện phần lớn tài xế công nghệ, người giao hàng tự do (shipper), người bán hàng trực tuyến, người sáng tạo nội dung... chưa tham gia BHXH, nằm ngoài lưới an sinh và hầu hết đều băn khoăn, lo lắng khi ốm đau, tuổi già...

Rõ ràng, việc quy định tham gia BHXH bắt buộc với những đối tượng nói trên là rất cần thiết nhằm lấp “khoảng trống” an sinh xã hội và góp phần phát triển kinh tế số bền vững.

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Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật sao cho thực sự khoa học, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng luật ban hành nhưng khó thực hiện, không đi vào cuộc sống. Theo đó, cần nghiên cứu kỹ, có quy định phù hợp về phạm vi đối tượng, căn cứ và mức đóng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng, cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, lộ trình thực hiện... Đặc biệt, các đối tượng nói trên tham gia thị trường lao động một cách rất linh hoạt, thu nhập không ổn định, vì vậy chính sách cũng cần thiết kế linh hoạt, tránh máy móc, bảo đảm hài hòa lợi ích để người lao động có thể tham gia và thụ hưởng quyền lợi một cách thuận lợi.