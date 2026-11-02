Đồng Tháp: Bao phủ 96,5% bảo hiểm y tế, quyết tâm không để người dân 'lọt lưới' an sinh

Học sinh, sinh viên tham gia đạt 99,9%

Từ đầu năm học, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị trường học phổ biến, tuyên truyền các quyền lợi về BHYT cho học sinh, sinh viên

Một trong những điểm sáng trong thực hiện chính sách BHYT tại Đồng Tháp là tỷ lệ tham gia của học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngay từ đầu năm học 2026–2027, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản liên ngành, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai BHYT HSSV, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh tham gia.

Tính đến cuối 9/2026, toàn tỉnh có 567.371 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,9%. Hiện còn khoảng 600 trường hợp chưa tham gia tại một số trường đại học và trung tâm giáo dục thường xuyên. BHXH tỉnh đang phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát, vận động, phấn đấu hoàn thành 100% HSSV tham gia BHYT trong tháng 11/2026, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh được duy trì liên tục.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cùng phối hợp với các đơn vị liên quan tặng quà và thẻ BHYT đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ mang ý nghĩa bao phủ, BHYT còn là điểm tựa tài chính quan trọng khi học sinh không may mắc bệnh, cần điều trị dài ngày hoặc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 324.171 lượt HSSV khám, chữa bệnh BHYT, với tổng chi phí 124,093 tỷ đồng; trong đó, quỹ BHYT thanh toán 101,084 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp học sinh mắc bệnh hiểm nghèo như bệnh về máu, suy tim, suy tủy xương, nhiễm trùng máu, viêm phổi... được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng mỗi trường hợp. Đây là minh chứng cho giá trị nhân văn của chính sách BHYT, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe và yên tâm điều trị cho con em mình.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Hữu Phúc, chia sẻ: “Kết quả này thể hiện sự phối hợp tích cực của ngành Giáo dục, các cơ sở giáo dục và gia đình HSSV với BHXH tỉnh. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu bao phủ mà quan trọng hơn là giúp các em được tiếp cận dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí khi không may ốm đau, bệnh tật”.

Thực hiện đầy đủ chính sách BHYT đối với 59 xã an toàn khu và 5 xã đảo

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp hoàn trả hơn 412 tỷ đồng tiền BHYT đóng trùng và chuyển mã quyền lợi cho hơn 61.000 người ở xã An toàn khu, xã đảo

Một nhiệm vụ có ý nghĩa an sinh được BHXH tỉnh tập trung triển khai trong năm 2026 là thực hiện chính sách BHYT đối với người dân tại 59 xã an toàn khu và 5 xã đảo, với quy mô dân số khoảng 2,4 triệu người.

Đối với người dân đã tự đóng BHYT theo hộ gia đình hoặc tham gia BHYT HSSV, sau đó thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT do đang thường trú hoặc sinh sống tại địa bàn xã an toàn khu, xã đảo, cơ quan BHXH thực hiện rà soát, hoàn trả số tiền đã đóng BHYT tương ứng với thời gian chưa sử dụng thẻ theo quy định.

Qua rà soát, tổng số tiền dự kiến hoàn trả trên toàn tỉnh khoảng 412,8 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, BHXH tỉnh đã thực hiện hoàn trả khoảng 65 tỷ đồng. Công tác rà soát, lập danh sách và chi trả đang được cơ quan BHXH phối hợp UBND xã, Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng triển khai theo hướng bảo đảm đúng đối tượng, đúng số tiền trực tiếp ngay tại ấp, khu phố, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Hữu Phúc chia sẻ về những điểm mới trong Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Các điểm thay đổi, bổ sung mang lại ý nghĩa thiết thực cho người dân, người lao động.

Song song đó, BHXH tỉnh đã thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi BHYT cho 61.147 người thuộc nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp và nhóm người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Hữu Phúc nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đây là công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nên phải thực hiện đúng quy định, chính xác dữ liệu, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần”.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách không chỉ góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc thù, bảo đảm người dân được tiếp cận chính sách an sinh và chăm sóc sức khỏe.

Tăng cường kiểm tra, bảo vệ quyền lợi người lao động

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, nhằm bảo đảm doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng các loại bảo hiểm cho công nhân theo quy định

Bên cạnh kết quả tích cực về BHYT, công tác phát triển người tham gia BHXH tiếp tục được BHXH tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong bối cảnh mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh lâu dài cho người lao động.

Tính đến 30/9, toàn tỉnh có 567.723 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ 30,9% lực lượng lao động trong độ tuổi, tiệm cận chỉ tiêu 31% do UBND tỉnh giao. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 69.863 người, còn thiếu 19.466 người so với chỉ tiêu được giao.

Đây là thách thức không nhỏ, bởi phần lớn người lao động thuộc khu vực phi chính thức, lao động tự do có thu nhập chưa ổn định, khả năng tích lũy còn hạn chế nên chưa thực sự chủ động tham gia BHXH tự nguyện.

Để khắc phục tình trạng này, BHXH tỉnh đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và các hội, đoàn thể rà soát, phân loại nhóm lao động chưa tham gia, người đã dừng đóng hoặc sắp đến hạn tham gia BHXH. Trên cơ sở đó, tổ chức tuyên truyền, tư vấn chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của từng người dân, giúp người lao động hiểu rõ hơn về lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH, hướng đến có lương hưu và được cấp thẻ BHYT khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

Cùng với phát triển người tham gia, BHXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, không một ai bị bỏ lại phía sau

Tính đến 30/9, BHXH tỉnh đã thực hiện 121 cuộc kiểm tra tại 125 đơn vị sử dụng lao động. Qua kiểm tra, phát hiện và yêu cầu truy thu 983,56 triệu đồng đối với 346 lao động chưa được đăng ký hoặc chưa đóng đầy đủ thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT; truy thu 273,31 triệu đồng đối với 67 lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn mức quy định. Đồng thời, BHXH tỉnh đã đôn đốc thu hồi hơn 4,2 tỷ đồng tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Kết quả trên cho thấy vai trò của công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, chấn chỉnh vi phạm mà còn góp phần bảo đảm quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN của người lao động, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi khi phát sinh các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp và hưu trí.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, không để quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng.

Với kết quả bao phủ BHYT đạt 96,5%, cùng những nỗ lực mở rộng diện tham gia BHXH và bảo vệ quyền lợi người lao động, thời gian tới, BHXH tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ, quyết tâm mở rộng diện bao phủ, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, không một ai bị bỏ lại phía sau.

Chính sách BHXH, BHYT ngày càng mở rộng quyền lợi cho người dân Việc triển khai đồng bộ Luật BHXH năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận chính sách an sinh cho người dân, người lao động; đồng thời tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT. Cụ thể đối với Luật BHXH, giảm thời gian đóng BHXH hưởng lương hưu: Luật BHXH năm 2024 giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống còn 15 năm (khi đủ tuổi nghỉ hưu), kèm quyền lợi cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội đối công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở

lên (hoặc từ 70 tuổi trở lên nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo) mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện được nhận trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra hoặc thai từ 22 tuần tuổi trở lên bị chết trong tử cung hoặc thai chết trong quá trình chuyển dạ. Còn đối với Luật BHYT, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT được mở rộng theo hướng thuận lợi hơn cho người tham gia. Theo đó, người tham gia BHYT được tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, trong đó có quyền khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT ban đầu trên toàn quốc và được thanh toán theo mức hưởng của thẻ BHYT, điều kiện áp dụng theo quy định. Một số trường hợp mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc cần sử dụng kỹ thuật cao được đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà không cần phiếu chuyển theo quy định. Những chính sách mới không chỉ mở rộng đối tượng, điều kiện và quyền lợi thụ hưởng mà còn khẳng định vai trò của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, giúp người dân chủ động hơn trước những rủi ro về sức khỏe, việc làm và thu nhập.