Khi tên nhà sản xuất Việt hiện diện trong bộ sưu tập cao cấp của Lavazza

Dấu ấn mới của cà-phê Việt Nam tại thị trường quốc tế

Ngày 23/10/2026, tại Turin (Italia), sản phẩm cà-phê Hàm Rồng - Single Origin Limited Edition đến từ vùng đất Hàm Rồng, Gia Lai, Việt Nam được giới thiệu trong bộ sưu tập cao cấp 1895 Coffee Designers by Lavazza.

Theo thông tin từ Lavazza, đây là sản phẩm 100% Fine Robusta đầu tiên trong bộ sưu tập 1895, đánh dấu sự hiện diện của một dòng cà-phê Robusta có xuất xứ Việt Nam trong danh mục sản phẩm cao cấp của tập đoàn cà-phê Italia có lịch sử hơn 130 năm.

Điểm đáng chú ý là sản phẩm không chỉ được giới thiệu với tên gọi Hàm Rồng, gắn với vùng nguyên liệu tại Gia Lai, mà còn có thông tin về Vinh Hiep Organic Farm - đơn vị sản xuất cà-phê Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung Robusta toàn cầu, việc một sản phẩm được nhận diện rõ về vùng trồng, đặc tính chất lượng và nhà sản xuất cho thấy hướng phát triển đáng chú ý của ngành cà-phê: gia tăng giá trị trên nền tảng năng lực sản xuất và bản sắc xuất xứ.

Đây không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm được đưa ra thị trường quốc tế, mà còn phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào những phân khúc có yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giá trị thương hiệu.

Từ lợi thế xuất khẩu đến năng lực tạo dựng giá trị

Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu cà-phê lớn nhất thế giới và là nguồn cung Robusta chủ lực của thị trường quốc tế.

Trong nhiều thập niên, ngành cà-phê Việt Nam đã khẳng định vị thế bằng năng lực sản xuất, quy mô nguồn cung và khả năng đáp ứng nhu cầu của các thị trường lớn.

Tuy nhiên, cùng với những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nâng cao giá trị gia tăng đang trở thành một định hướng quan trọng đối với các doanh nghiệp cà-phê.

Nếu sản lượng và kim ngạch xuất khẩu phản ánh quy mô thương mại, thì chất lượng sản phẩm, năng lực chế biến, truy xuất nguồn gốc và bản sắc vùng nguyên liệu là những yếu tố góp phần quyết định khả năng cạnh tranh trong các phân khúc giá trị cao.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện Fine Robusta Hàm Rồng cho thấy một hướng đi cụ thể.

Đứng sau sản phẩm là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, doanh nghiệp có hơn 3 thập niên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu cà-phê tại Gia Lai.

Theo thông tin được Hiệp hội Cà-phê - Cacao Việt Nam (VICOFA) xác nhận tại hội nghị tổng kết niên vụ, Vĩnh Hiệp tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu cà-phê Việt Nam niên vụ 2025–2026.

Trên nền tảng năng lực cung ứng và kinh nghiệm thương mại quốc tế, doanh nghiệp đang từng bước phát triển các dòng cà-phê chất lượng cao, trong đó có Fine Robusta, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định đặc tính riêng của cà-phê Việt Nam.

Việc Hàm Rồng được giới thiệu trong bộ sưu tập cao cấp của Lavazza là một dấu mốc trong quá trình đó.

Đáng chú ý, sự kiện tại Turin vì vậy không phải khởi đầu của một quan hệ đối tác mới, mà là bước phát triển tiếp theo, khi sản phẩm cà-phê Việt Nam được giới thiệu với tên vùng nguyên liệu và thông tin nhà sản xuất cụ thể.

Từ vai trò cung ứng trong chuỗi giá trị quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam đang có thêm cơ hội khẳng định năng lực phát triển sản phẩm mang bản sắc và giá trị riêng.

Khẳng định chất lượng từ vùng nguyên liệu Hàm Rồng

Hàm Rồng là vùng đất mang dấu ấn núi lửa cổ tại Gia Lai, với lớp đất bazan đặc trưng và điều kiện khí hậu cao nguyên thuận lợi cho cây cà-phê phát triển.

Tại vùng nguyên liệu ở độ cao khoảng 750m so với mực nước biển, Vinh Hiep Organic Farm phát triển nguồn nguyên liệu Fine Robusta từ giống TR4.

Quá trình sản xuất chú trọng lựa chọn nguyên liệu, thu hái quả chín và kiểm soát các công đoạn chế biến sau thu hoạch.

Đối với Hàm Rồng, phương pháp chế biến tự nhiên kết hợp lên men yếm khí được áp dụng nhằm phát triển những đặc tính hương vị của sản phẩm.

Theo thông tin giới thiệu tại Italia, Hàm Rồng mang những nốt hương chocolate đen, mật mía, mùi thuốc lá tẩu và thảo mộc.

Những đặc tính này gắn với điều kiện vùng trồng và quá trình kiểm soát chất lượng, từ canh tác, thu hoạch đến chế biến.

Đối với ngành cà-phê, việc xây dựng được những sản phẩm có đặc tính riêng từ vùng nguyên liệu là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu xuất xứ.

Đồng thời, đây cũng là hướng đi góp phần nâng cao vai trò của người sản xuất và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

Kết nối hai nền văn hóa cà-phê Việt Nam-Italia

Lavazza được thành lập năm 1895 tại Turin, là một trong những tập đoàn cà-phê lâu đời của Italia, gắn liền với văn hóa espresso.

Trong khi đó, Việt Nam có truyền thống sản xuất Robusta qua nhiều thế hệ, với những vùng nguyên liệu lớn và năng lực cung ứng giữ vai trò quan trọng trên thị trường thế giới.

Cuộc gặp gỡ tại Gia Lai thể hiện sự kết nối giữa hai nền văn hóa cà-phê, đồng thời tạo điều kiện để những giá trị về chất lượng, nguồn gốc và năng lực sản xuất của Việt Nam được giới thiệu trực tiếp đến đối tác quốc tế.

Một ngày sau chuyến thăm, sản phẩm Hàm Rồng được giới thiệu tại Italia trong khuôn khổ Buonissima 2026, với các hoạt động trải nghiệm tại Factory 1895 ở Settimo Torinese và nhà hàng Condividere.

Sự kiện kết nối vùng nguyên liệu Việt Nam với không gian thưởng thức cà-phê cao cấp tại Italia, qua đó góp phần mở rộng nhận diện đối với Fine Robusta Việt Nam.

Nâng cao vị thế nhà sản xuất Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu

Trong thương mại cà-phê quốc tế, việc xác lập xuất xứ, bảo đảm chất lượng và minh bạch thông tin sản xuất ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Đối với Việt Nam, quốc gia có thế mạnh về sản lượng và xuất khẩu Robusta, phát triển các sản phẩm chất lượng cao mang bản sắc vùng trồng là một hướng đi góp phần nâng cao giá trị gia tăng.

Câu chuyện Fine Robusta Hàm Rồng cho thấy vai trò của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ thể hiện qua năng lực cung ứng, mà còn ở khả năng phát triển sản phẩm đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Đặc biệt, việc thông tin nhà sản xuất Vinh Hiep Organic Farm được giới thiệu cùng sản phẩm Hàm Rồng trong bộ sưu tập 1895 Coffee Designers by Lavazza là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình nâng cao nhận diện của nhà sản xuất Việt Nam.

Sự ghi nhận này không đồng nghĩa với việc thay đổi quyền sở hữu thương hiệu hay toàn bộ cấu trúc chuỗi giá trị, nhưng phản ánh khả năng khẳng định rõ hơn vai trò của doanh nghiệp sản xuất Việt Nam trong những sản phẩm hướng đến phân khúc cao cấp.

Từ vùng đất bazan Hàm Rồng đến thị trường Italia, hành trình của Fine Robusta Việt Nam là kết quả của quá trình đầu tư vào vùng nguyên liệu, chất lượng, kỹ thuật chế biến và năng lực tổ chức sản xuất.

Trong hành trình nâng cao vị thế nông sản Việt Nam, những bước tiến như vậy cho thấy một hướng phát triển có ý nghĩa: không chỉ mở rộng thị trường xuất khẩu, mà còn từng bước khẳng định chất lượng, bản sắc vùng nguyên liệu và tên tuổi nhà sản xuất Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.