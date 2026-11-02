Xã Phú Thành: Nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác vận động phát triển người tham gia, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình được xã Phú Thành chú trọng thực hiện.

HIỆU QUẢ TỪ SỰ VÀO CUỘC ĐỒNG BỘ

Thời gian qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn xã Phú Thành luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ cùng BHXH cơ sở Tân Phú Đông, Bưu điện và các ban, ngành, đoàn thể, các trường học, công tác tuyên truyền đã từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Phó phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Thành Nguyễn Chí Hiếu, tính đến cuối tháng 10-2026, toàn xã có 815 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 83,58% chỉ tiêu được giao. Tính đến hết tháng 8-2026, xã đạt 96,93%, người tham gia BHYT, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (trên 96%).

Nhiều đơn vị, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Tiêu biểu như các ấp: Bình Phú, Bình Khánh, Thành Công, Thạnh Phong, Thọ Khương và các khối cơ quan như Văn phòng HĐND & UBND, ngành Quân sự, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế... thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu trong công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân cùng tham gia đóng góp. Các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Phụ nữ cũng duy trì tốt vai trò kết nối, vận động hội viên tham gia hiệu quả.

Lãnh đạo ấp Bình Khánh rà soát, lên danh sách vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Bên cạnh những kết quả phấn khởi, theo đánh giá của lãnh đạo xã, công tác duy trì tính bền vững của đối tượng tham gia còn gặp một số khó khăn. Một bộ phận người dân sau khi tham gia được một thời gian hoặc đủ thời gian theo quy định đã ngưng đóng, không tiếp tục duy trì. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân gia hạn tại một số nơi đôi lúc chưa thường xuyên, liên tục; một vài ấp và đơn vị trường học, đoàn thể vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao.

QUYẾT TÂM BỨT PHÁ TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, những tháng cuối năm, xã Phú Thành xác định tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Trước hết, địa phương yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển BHXH, BHYT xã cùng Ban lãnh đạo các ấp phối hợp chặt chẽ với nhân viên thu bảo hiểm mở các đợt ra quân cao điểm, tập trung tư vấn trực tiếp tại các hộ gia đình ở những ấp có tỷ lệ đạt thấp. Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn, lợi ích thiết thực của BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Đặc biệt, cấp ủy và chính quyền xã tiếp tục đề cao tính nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên; yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu và vận động người thân chấp hành nghiêm túc việc tham gia bảo hiểm. Các chi bộ ấp chỉ đạo ban quản lý ấp phối hợp rà soát kỹ danh sách, chủ động nhắc nhở người dân gia hạn trước khi thẻ BHYT và sổ BHXH hết hạn từ 15 - 30 ngày để đảm bảo quyền lợi liên tục.

Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua vận động phát triển người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện trong 10 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thành đề nghị: Các ngành, đơn vị và các ấp tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của BHXH tự nguyện, làm rõ chế độ, quyền lợi theo thời gian tham gia để người dân hiểu đúng chính sách.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu xem xét chế độ đối với trưởng ấp khi tham gia vận động người dân nhưng không phải là nhân viên đại lý thu; nâng cao trách nhiệm của nhân viên đại lý trong việc theo dõi, nhắc nhở người dân khi đến kỳ đóng để duy trì quá trình tham gia.

Đại diện lãnh đạo các ấp ký giao kết thi đua thực hiện chỉ tiêu vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nay đến cuối năm 2026.

Đồng thời lưu ý, trong 2 tháng cuối năm, xã Phú Thành tập trung tăng cường tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các ấp có tỷ lệ thực hiện còn thấp. Cùng với đó, địa phương tiếp tục rà soát, nhắc nhở người dân gia hạn để duy trì quá trình tham gia; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên trong vận động người thân tham gia bảo hiểm. Kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT làm thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm đối với các tập thể, cá nhân, đơn vị trường học.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của Nhân dân, xã Phú Thành quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.