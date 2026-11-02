Phiên họp chuyên đề tháng 11

Dự phiên họp có các đồng chí: Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp tháng 11.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 25 nội dung do các sở, ngành trình, nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, phiên họp xem xét các nội dung liên quan đến giao chỉ tiêu phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2026; điều chỉnh dự toán chi ngân sách để mua sắm hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI; quy định mức hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, các đại biểu xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về mức cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia thảo luận tại phiên họp.

Đối với lĩnh vực lao động, việc làm, phiên họp xem xét dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động dân tộc Mảng, La Hủ đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước và đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030.

Trong lĩnh vực công thương, một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án điện mặt trời công suất 500 MW tại xã Tân Uyên và xã Pắc Ta vào Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh. Việc nghiên cứu, đề xuất bổ sung dự án nhằm khai thác tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, tạo cơ hội thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia thảo luận tại phiên họp.

Cùng với đó, phiên họp xem xét dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030; các nhiệm vụ điều tra, đánh giá, xác định giá trị dòng chảy tối thiểu trên hệ thống sông, suối nội tỉnh và lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất.

Đối với lĩnh vực xây dựng, các đại biểu cho ý kiến về chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh, nâng cao chất lượng đô thị hiện hữu, xác định các nhiệm vụ, dự án ưu tiên và nguồn lực đầu tư, làm căn cứ triển khai phát triển đô thị trong giai đoạn tiếp theo.

Phiên họp cũng xem xét nhiều nội dung liên quan đến giáo dục, văn hóa và quản lý nhà nước như: quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; quy định áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tác phẩm báo chí in và báo chí điện tử; quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; tổ chức các giải thể thao quần chúng năm 2027 và Đề án Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Lai Châu.

Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia của các đại biểu; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, xác định rõ nguồn lực thực hiện, đối tượng thụ hưởng, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp hàng hóa, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.