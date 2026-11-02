Bắc Ninh: Hơn 1.200 phụ nữ được hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh” (Đề án 2415), góp phần nâng cao năng lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế, từng bước khẳng định vai trò và vị thế trong đời sống xã hội.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Nhân Hòa tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Tại các lớp tập huấn, học viên được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực phục vụ hoạt động khởi nghiệp và sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Nội dung tập huấn tập trung vào xây dựng dự án, hoàn thiện mô hình kinh doanh; kỹ năng thuyết trình, vận động và huy động nguồn vốn; xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, kết nối tiêu thụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã; kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp.

Thông qua chương trình, các học viên có cơ hội cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình kinh tế. Qua đó, giúp chị em từng bước nâng cao năng lực quản trị, chủ động ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hội viên phụ nữ phường Phù Lãng tích cực tham gia hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.

Việc tổ chức các lớp tập huấn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án 2415, đồng thời thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, kết nối nguồn lực, tạo điều kiện để phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.