72 doanh nghiệp Việt tạo bất ngờ tại Đông Nam Á với doanh thu 177,9 tỷ USD

Thông tin được ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á, chia sẻ tại Diễn đàn Hợp tác Đầu tư TP.HCM năm 2026, diễn ra chiều 2/11.

Theo ông Andrew Staples, bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 được xây dựng dựa trên dữ liệu tài chính năm 2025, ghi nhận tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt 1.880 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước.

Tổng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này đạt 150 tỷ USD, tương ứng biên lợi nhuận ròng khoảng 8%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chia sẻ nhiều lợi thế thu hút đầu tư của Thành phố tại diễn đàn.

Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đạt tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp 3 lần mức bình quân toàn khu vực và đứng thứ 2 trong số các quốc gia có doanh nghiệp được xếp hạng.

Đáng chú ý, dù quy mô doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu của Fortune Southeast Asia 500, nhóm doanh nghiệp này lại đóng góp khoảng 1/4 mức tăng doanh thu của toàn bộ bảng xếp hạng.

“Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ gia tăng sự hiện diện trong nhóm doanh nghiệp lớn của Đông Nam Á mà còn đóng vai trò đáng kể trong tăng trưởng doanh thu của khu vực”, ông Andrew Staples cho biết.

TP.HCM lần đầu được chọn tổ chức hội nghị thượng đỉnh 500 CEO

Cũng theo ông Andrew Staples, tốc độ phát triển nhanh của kinh tế Việt Nam là một trong những lý do Fortune lựa chọn TP.HCM làm địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tiên, diễn ra ngày mai, 3/11.

Ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune châu Á.

Sự kiện quy tụ nhiều đại diện cấp cao từ các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á và đa quốc gia, với hơn 60 chủ tịch, tổng giám đốc và lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn lớn trong khu vực và trên thế giới, nhằm trao đổi về các vấn đề đang tác động đến môi trường kinh doanh và triển vọng phát triển của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trong mạng lưới Fortune đã gửi đến TP.HCM hơn 30 nội dung thuộc 8 nhóm vấn đề, liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, hạ tầng, nhân lực, cơ chế hợp tác và phát triển các ngành chiến lược.

Phát biểu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết trong 10 tháng của năm 2026, TP.HCM thu hút hơn 19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt 73,9% kế hoạch cả năm.

Lũy kế đến nay, TP.HCM có hơn 22.036 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 157,4 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, tìm cơ hội đầu tư tại TP.HCM tại diễn đàn chiều 2/11.

Hiện TP.HCM với không gian phát triển mới, hội tụ trung tâm tài chính, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, nền tảng công nghiệp hiện đại và hệ thống cảng biển nước sâu trên cùng một địa bàn, đang tạo điều kiện phát triển các hoạt động nghiên cứu, sản xuất, thương mại, logistics và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới sản xuất trong khu vực.

TP.HCM đang hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ tầm cỡ châu Á vào năm 2045.

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM mong muốn tìm kiếm những đối tác đầu tư dài hạn trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ cao, tài chính, logistics và năng lượng xanh. Đặc biệt, thành phố coi trọng các nhà đầu tư không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản trị và góp phần phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với việc thu hút các tập đoàn quốc tế, TP.HCM cũng khuyến khích tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp trong nước, trường đại học và viện nghiên cứu, nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tạo thêm giá trị cho các hoạt động đầu tư.

Lãnh đạo TP.HCM trao đổi với các nhà đầu tư bên lề sự kiện.

“Chính quyền TP.HCM cam kết giữ vững phương châm đồng hành, minh bạch và trách nhiệm để doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài và cùng phát triển thịnh vượng”, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định.

Theo ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM, trong cơ cấu dòng vốn năm 2026 đầu tư vào TP.HCM cho thấy ba tín hiệu chuyển dịch rõ nét. Đó là dòng vốn từ chiều rộng sang chiều sâu, tập trung mạnh vào công nghệ cao và hạ tầng số. Thể hiện qua việc Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút được 1,23 tỷ USD vốn cấp mới chỉ trong 9 tháng, với quy mô bình quân đạt hơn 300 triệu USD/dự án. Thứ hai là dòng vốn dài hạn đang hướng vào lĩnh vực hạ tầng và logistics, minh chứng tiêu biểu là dự án trọng điểm Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 4,9 tỷ USD, cùng sự góp mặt của một trong những nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới, cho thấy giới đầu tư quốc tế đặt niềm tin vào tầm nhìn dài hạn của TP.HCM. Thứ ba là niềm tin đã chuyển hóa thành nguồn vốn thực chất, khi trong 10 tháng qua, các dự án đang hoạt động trên địa bàn đã đăng ký tăng vốn thêm gần 5,7 tỷ USD, song hành cùng hơn 1.611 lượt nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước. Hiện doanh nghiệp đầu tư tại TP.HCM đang được áp dụng 3 tầng ưu đãi. Đó là hệ thống ưu đãi chung của quốc gia dành cho các lĩnh vực ưu tiên; cơ chế đặc thù riêng của TP.HCM khi Luật Phát triển đô thị có hiệu lực. Thứ ba là không gian thể chế đặc biệt, nơi các thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm. Đồng thời đội ngũ chuyên gia và nhà quản lý làm việc tại đây được miễn thuế thu nhập cá nhân cho đến hết năm 2030.