Lão nông U80

Từ bục giảng vùng cao đến miền Nam rực lửa

Ngược dòng thời gian về những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi, cuộc đời ông Nguyễn Ngọc Oanh sớm gắn liền với nghề gieo chữ. Giữa lúc đất nước còn bộn bề gian khó vào năm 1965, chàng thanh niên trẻ theo học tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (Thái Nguyên) rồi mang theo bầu nhiệt huyết thanh xuân lên làm giáo viên dạy cấp 2 tại huyện vùng cao Na Hang. Những năm tháng bám trường, bám lớp nơi miền sơn cước xa xôi đã tôi luyện trong người thầy giáo trẻ một bản lĩnh kiên cường, sự điềm đạm, mẫu mực cùng lòng tận tụy vì học trò và cộng đồng.

Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Minh Thanh luyện tập.

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn cam go, ác liệt, tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã thôi thúc người thầy giáo vùng cao gác lại trang giáo án để tình nguyện xung phong vào bộ đội đánh Mỹ năm 1971. Trong quân ngũ, do xuất thân là một nhà giáo có nền tảng tri thức vững vàng, ông được cấp trên tin tưởng cử đi học tại Học viện Chính trị (Hà Nội) để đào tạo làm công tác chính trị. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1972, ông được điều động về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 đóng quân tại tỉnh Thanh Hóa.

Từ Thanh Hóa, người chiến sĩ Nguyễn Ngọc Oanh cùng đồng đội hành quân vào chiến trường miền Nam chiến đấu, trực tiếp tham gia các chiến dịch ác liệt với chức vụ Chính trị viên phó đại đội. Giữa mưa bom bão đạn, ông vừa kiên cường chiến đấu, vừa là điểm tựa tinh thần vững chắc cho toàn đơn vị. Ánh mắt ông Oanh ánh lên sự tự hào khi kể lại dấu ấn hào hùng nhất trong đời lính của mình, đó là trong tiến trình tiến tới giải phóng miền Nam, đơn vị ông đã tham gia bao vây, phá tan Sư đoàn quân địch đóng giữ ở Bến Cát, Bình Dương - cứ điểm được mệnh danh là “cánh cửa thép” để đại quân ta tiến thẳng vào Sài Gòn.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, người lính Cụ Hồ trở về quê hương và nối lại mối duyên với sự nghiệp trồng người vào năm 1977. Quay trở lại ngành Giáo dục, ông Nguyễn Ngọc Oanh lần lượt đảm nhận các chức vụ tại Trường THCS Tân Trào, Trường THCS Trung Yên… và xin nghỉ vào năm 1982 để trở về quê nhà.

Rời bục giảng về với thôn Mới, ông Nguyễn Ngọc Oanh bắt đầu gắn bó mật thiết với kinh tế nông nghiệp từ đó cho đến hôm nay. Hành trình làm nông của người thầy giáo thuở ban đầu trải qua không ít nhọc nhằn, thử thách khi mãi đến năm 1992, ông mới nhận giao khoán được 5 ha rừng để bắt tay phủ xanh đất trống, gây dựng sinh kế lâu dài. Bằng sự cần cù bền bỉ qua năm tháng, ông Nguyễn Ngọc Oanh được người dân địa phương nể phục gọi là một “lão nông” tri điền đích thực.

Người “nhạc trưởng” xây mái nhà dưỡng sinh

Không chỉ mẫu mực trong lao động, từ năm 2003, ông Nguyễn Ngọc Oanh bắt đầu tham gia công tác xã hội ở thôn với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Mới kiêm công tác tại Chi hội Cựu chiến binh của thôn, sau đó tiếp tục được tín nhiệm đưa lên xã làm công tác hội cho đến năm 2022. Với mong muốn xây dựng phong trào để người cao tuổi tự giúp nhau vươn lên và chăm sóc sức khỏe, ông đã gắn bó từ những ngày đầu và cùng các hội viên đặt nền móng thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dưỡng sinh vào năm 2012.

Lãnh đạo xã Minh Thanh tặng quà ông Nguyễn Ngọc Oanh nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Để phong trào phát triển bài bản, ông Oanh đã không quản ngại tuổi tác khi được cử đi học và tập huấn các bài dưỡng sinh tận dưới Hà Nội, miệt mài học tập để mở ra sân chơi lành mạnh cho người cao tuổi quê nhà. CLB Dưỡng sinh tại xã Minh Thanh chính thức được thành lập vào năm 2013, câu lạc bộ có 50 thành viên. Bằng kinh nghiệm sư phạm sẵn có, ông trực tiếp hướng dẫn bài thể dục dưỡng sinh.

Hơn một thập kỷ qua, CLB không đơn thuần là không gian rèn luyện sức khỏe mà đã trở thành mái nhà chung gắn kết tình cảm của đông đảo hội viên cao tuổi. Chia sẻ về hoạt động của CLB, ông Oanh cho biết: “Mục tiêu chính của chúng tôi là thu hút tất cả các hội viên từ 60 tuổi trở lên tham gia. CLB duy trì lịch sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 2 lần vào sáng ngày 15 và ngày 30. Các hoạt động rất phong phú, từ tập luyện dưỡng sinh, ca hát cho đến đánh bóng chuyền hơi...”.

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính gồm xã Minh Thanh, Bình Yên và Lương Thiện thành xã Minh Thanh mới, số lượng hội viên ngày càng thêm đông đảo. Đến năm 2026, CLB Dưỡng sinh đã phát triển lên 150 hội viên. Riêng các sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ hay đồng diễn thể dục dưỡng sinh do ông Oanh dẫn dắt thường xuyên thu hút từ 150 đến 200 hội viên tham gia.

Không chỉ chăm lo đời sống tinh thần và thể chất, CLB Dưỡng sinh dưới sự chèo lái của ông Nguyễn Ngọc Oanh còn là điểm tựa đoàn kết, nơi các hội viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong làm ăn sản xuất để cùng vươn lên. Các thành viên đã tự nguyện góp tiền gây quỹ để thăm hỏi, động viên nhau lúc ốm đau và hỗ trợ nhau phát triển. Đáng quý hơn, CLB đang duy trì nguồn vốn khoảng 100 triệu đồng cho hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình, nhờ giúp đỡ nhau thiết thực như vậy nên đến nay chỉ còn lại 10 hộ hội viên nghèo.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Minh Thanh Ma Triệu Phú cho biết: Ông Nguyễn Ngọc Oanh với vai trò là Phó Chủ nhiệm CLB Dưỡng sinh là một người vô cùng tận tụy và trách nhiệm, từ việc xã hội cho đến việc nhà đều được ông lo liệu chu toàn.

Bằng sự tận tụy, trách nhiệm và nhiệt huyết của người đứng đầu, nhìn lại chặng đường 23 năm bền bỉ gắn bó với phong trào, ông Nguyễn Ngọc Oanh đã và đang truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, thực sự là tấm gương sáng tiêu biểu góp phần xây dựng phong trào người cao tuổi xã Minh Thanh ngày càng phát triển vững mạnh.

Lê Duy