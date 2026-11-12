Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hai ca khúc mới tri ân thầy cô dịp 20/11

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026, ngày 12/11, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt hai ca khúc mới mang tên “Lời tri ân” và “Ơn thầy cô mến thương”. Với hai sắc thái âm nhạc khác biệt, các tác phẩm cùng hướng đến chủ đề tôn sư trọng đạo, khắc họa tình thầy trò và những đóng góp thầm lặng của các thế hệ nhà giáo.

Hai ca khúc được xây dựng trên hai mạch cảm xúc riêng, tạo nên những góc nhìn đa chiều về tình cảm thầy trò. Nếu “Lời tri ân” mang âm hưởng trang trọng, sâu lắng, thể hiện sự chiêm nghiệm của người trưởng thành khi nhìn lại những năm tháng dưới mái trường, thì “Ơn thầy cô mến thương” lại đem đến không khí tươi vui, trong trẻo qua góc nhìn hồn nhiên của tuổi học trò.

Trong đó, “Lời tri ân” do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang. Không chỉ gửi gắm tình cảm đến những người thầy, người cô trên bục giảng, ca khúc còn mở rộng ý nghĩa tri ân đến cha mẹ - những người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi người.

“Lời tri ân” do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thể hiện, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang. Ảnh: NSX

Hình ảnh người thầy được khắc họa qua những câu hát giàu chất thơ như “Hàng đêm chong đèn”, “chấm cả thời gian”, “chấm mái đầu điểm bạc”. Những năm tháng miệt mài bên trang giáo án, sự tận tụy trong từng bài giảng và những hy sinh thầm lặng của người làm nghề giáo được đặt trong mối tương quan với sự trưởng thành của các thế hệ học trò. Qua đó, tác phẩm gợi nhắc về những giá trị tri thức và bài học làm người theo mỗi người suốt cuộc đời.

Trong khi đó, “Ơn thầy cô mến thương” được thể hiện bởi tốp ca học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Với giai điệu rộn ràng, ca khúc tái hiện những hình ảnh gần gũi của tuổi học trò như niềm vui đến lớp, trang sách mở ra chân trời tri thức, nét chữ nắn nót hay mái tóc thầy vương bụi phấn. Những chi tiết giản dị góp phần tạo nên không gian âm nhạc tươi sáng, truyền tải tình cảm yêu thương, kính trọng của học sinh dành cho thầy cô.

Nhạc phẩm "Lời tri ân". Nguồn: NSX

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, nghề giáo luôn gắn với những ký ức thiêng liêng trong cuộc đời anh. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống giáo dục, cha anh từng là giáo viên Vật lý, mẹ là giáo viên Toán. Người bạn đời của nhạc sĩ hiện cũng là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Những gắn bó ấy khiến hình ảnh người thầy, mái trường và những giá trị của nghề giáo trở thành nguồn cảm hứng gần gũi trong sáng tác của anh.

Bên cạnh công việc nghiên cứu kinh tế và hoạt động doanh nghiệp, Nguyễn Thành Trung dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc. Anh từng giới thiệu các album như “Tình yêu đầu tiên”, “Nỗi nhớ”, “Xa em”, “Ký ức Hà Nội” và trường ca “Đất nước hôm nay” ra mắt đầu năm 2026. Nếu trường ca này mở ra bức tranh rộng lớn về hành trình dựng xây Tổ quốc, hai sáng tác mới lại hướng đến những câu chuyện gần gũi trong đời sống, từ lớp học, trang giáo án đến tình cảm thầy trò và truyền thống gia đình.

Đảm nhận phần lĩnh xướng trong “Lời tri ân”, nghệ sĩ Bùi Trang cho biết, quá trình thể hiện ca khúc khiến chị nhớ lại hình ảnh của mình và nhiều thế hệ học trò dưới mái trường. Với chị, lời cảm ơn trong tác phẩm không chỉ dành cho những người trực tiếp truyền đạt tri thức mà còn hướng đến cha mẹ, những người đã dạy con cái những bài học đầu tiên về tình yêu thương và lẽ sống.

“Ơn thầy cô mến thương” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nguồn: NSX

Sự kết hợp giữa giọng hát giàu cảm xúc của Bùi Trang, tốp ca Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và phần thể hiện trong sáng của các em học sinh tạo nên sự đối lập, bổ sung về sắc thái nghệ thuật.

Một bên là sự chiêm nghiệm, lắng đọng của người trưởng thành; bên kia là niềm vui hồn nhiên của tuổi học trò. Hai góc nhìn cùng gặp gỡ ở tình cảm kính trọng, biết ơn dành cho những người làm nghề giáo.

Ra mắt trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, “Lời tri ân” và “Ơn thầy cô mến thương” là món quà âm nhạc ý nghĩa gửi tới các thế hệ nhà giáo. Qua hai sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cũng gửi gắm thông điệp về sự trân trọng cội nguồn tri thức, những hy sinh thầm lặng của thầy cô và giá trị của truyền thống tôn sư trọng đạo trong đời sống hôm nay.