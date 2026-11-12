Khai mạc vòng Chung kết 'Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình' Cà Mau

Tham dự đêm khai mạc có các đồng chí: Phan Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đại biểu tham dự đêm khai mạc vòng Chung kết Hội thi “Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026”.

Hội thi là hoạt động văn hoá, nghệ thuật thiết thực chào mừng 80 năm Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hoá Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời hoà chung không khí sôi nổi của Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Sự kiện không chỉ tạo sân chơi nghệ thuật lành mạnh mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc triển vọng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của Nhân dân.

Đồng chí

Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (thứ ba từ trái sang) và đồng chí Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, tặng hoa Hội đồng Giám khảo Hội thi.

Vòng Chung kết hội tụ 18 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng sơ khảo, bán kết. Các thí sinh tranh tài trong 2 ngày (11 và 12/11). Mỗi thí sinh thể hiện 2 ca khúc thuộc 2 phong cách, gồm 1 bài nhạc truyền thống cách mạng bắt buộc và 1 bài tự chọn (nhạc trẻ, Bolero hoặc dân ca).

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Nam Phong và Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau Cao Xuân Thu Ngọc tặng hoa chúc mừng 18 thí sinh tham dự vòng Chung kết.

Trong đêm thi đầu tiên (tối 11/11), 9 thí sinh đã hoàn thành phần thi diễn.

Mở màn phần thi bắt buộc, thí sinh Nguyễn Thành Tính (SBD 069, phường An Xuyên) thể hiện ca khúc “Đường chúng ta đi”; sau đó tiếp tục chinh phục khán giả qua bài hát tự chọn “Có nhau trọn đời”.

8 thí sinh còn lại cũng lần lượt thể hiện bản lĩnh sân khấu với những sắc thái âm nhạc đa dạng.

Thí sinh Nguyễn Thành Tính (phường An Xuyên) thể hiện phần thi tại vòng Chung kết.

Thí sinh Lê Thuý Hằng (Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau) thì diễn trên sân khấu Hội thi.

Thí sinh Huỳnh Khang (Xã Hồ Thị Kỷ) thể hiện ca khúc dự thi.

Các thí sinh thể hiện bản lĩnh sân khấu với những sắc thái âm nhạc đa dạng.

Đánh giá chất lượng thí sinh là Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ uy tín: Đạo diễn - nhạc sĩ Thế Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng; NSƯT Tuấn Anh và NSƯT Hồ Thanh Danh.

Hội đồng Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, minh bạch trong quá trình đánh giá các phần thi, nhằm lựa chọn những giọng ca xuất sắc.

Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ uy tín, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, thực hiện đánh giá các phần thi của thí sinh.

Kết thúc 2 đêm thi, Ban tổ chức sẽ chọn 7 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết xếp hạng và trao giải, diễn ra vào tối 28/11 tới./.