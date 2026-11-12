Lạng Sơn có 3 tác phẩm đoạt Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII

Cụ thể, 2 tác phẩm đoạt giải C gồm: “Đồng lòng” (Truyền hình) của nhóm tác giả Nguyễn Đức Dục, Ninh Văn Tuyên; loạt phóng sự 3 kỳ “Mặt trận thời số hóa” (Phát thanh) của tác giả Nông Hồng Ngọc.

Tác phẩm đoạt giải Khuyến khích là phóng sự “Báu vật” ở Đông Đằng (Truyền hình) của nhóm tác giả Đỗ Sơn Lâm, Triệu Tuấn Hoàn, Ninh Văn Tuyên và Nguyễn Thúy Ngân.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tại Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 – 2026

Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời cổ vũ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình tiêu biểu trong đời sống xã hội. Được phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), giải thu hút 2.767 tác phẩm dự thi thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí, đến từ hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Qua vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 116 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trên cơ sở đánh giá về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện, tính phát hiện và hiệu quả xã hội, Ban Tổ chức quyết định trao giải cho 90 tác phẩm xuất sắc, gồm 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự giải năm nay có nội dung phong phú, bám sát những vấn đề thời sự của đất nước; nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong cách tiếp cận và chuyển tải thông tin. Đáng chú ý, các tác phẩm phản ánh những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động quần chúng, xây dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc có 3 tác phẩm đoạt giải tại một giải báo chí quy mô toàn quốc tiếp tục ghi nhận nỗ lực của đội ngũ người làm báo Lạng Sơn trong đổi mới phương thức tác nghiệp, nâng cao chất lượng tác phẩm, phát hiện và lan tỏa những câu chuyện có giá trị thực tiễn, góp phần tuyên truyền, cổ vũ tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.

Lễ trao giải diễn ra trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), qua đó tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.