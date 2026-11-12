Kinh tế đêm đón cơ hội từ lễ hội Chào năm mới 2027

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố, lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 sẽ có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm phục vụ người dân, du khách. Điểm nhấn là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, không gian ẩm thực, hoạt động vui chơi và giải chạy đêm “Thắp sáng sông Hàn”, góp phần tạo không khí sôi động trong dịp chuyển giao năm mới.

Việc tổ chức các hoạt động tập trung tại khu vực trung tâm, nhất là hai bên bờ sông Hàn, được kỳ vọng mở rộng cơ hội kinh doanh cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, dịch vụ vận chuyển và các điểm mua sắm. Đặc biệt, những chương trình diễn ra vào buổi tối có thể góp phần kéo dài thời gian vui chơi, tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ và mức chi tiêu của du khách.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chuỗi sự kiện cuối năm là cơ hội xây dựng các gói sản phẩm kết hợp lưu trú, ẩm thực, tham quan và trải nghiệm lễ hội. Các doanh nghiệp lữ hành cũng có thể khai thác hoạt động đón năm mới để thiết kế chương trình du lịch ngắn ngày, hướng đến nhóm khách gia đình, khách trẻ và du khách quốc tế.

Bên cạnh gia tăng lượng khách, hiệu quả kinh tế từ lễ hội còn phụ thuộc vào khả năng kết nối giữa đơn vị tổ chức sự kiện với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, chất lượng sản phẩm và điều kiện phục vụ du khách.