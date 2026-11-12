Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

- Hôm nay cô dọn nhà hay sao mà mang nhiều phế liệu thế ạ? Cửa hàng thu mua phế liệu còn khá xa, sao cô không đi xe cho đỡ vất vả?

- Cô mang ra nhà văn hóa thôn mình đấy cháu - bà Thanh đáp.

- Nhà văn hóa thôn hôm nay có điểm thu mua phế liệu hả cô - anh Tuấn ngạc nhiên hỏi.

- Không phải đâu cháu. Chi hội Phụ nữ thôn có hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ, vận động các gia đình gom lon bia, chai nhựa, giấy bìa… sau đó tập trung mang đi bán, góp kinh phí mua sắm vật dụng phục vụ sinh hoạt chung của thôn và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cháu ạ! - bà Thanh vui vẻ giải thích.

- Thảo nào từ sáng đến giờ, cháu thấy nhiều người mang túi phế liệu đi qua. Có người còn chở cả xe máy đầy ắp giấy bìa cô ạ - anh Tuấn đáp.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Tuấn cho rằng, việc gây quỹ từ bán phế liệu không chỉ tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động chung, giúp đỡ những người kém may mắn mà còn góp phần hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường. Một việc làm nhỏ nhưng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.