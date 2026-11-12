Ngày Văn hóa Việt Nam: Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia

Các địa điểm thuộc diện miễn phí tham quan được quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan, trong đó có các Thông tư số 144/2016/TT-BTC, 160/2016/TT-BTC, 161/2016/TT-BTC, 163/2016/TT-BTC, 181/2016/TT-BTC, 182/2016/TT-BTC, 204/2016/TT-BTC, 205/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC), 206/2016/TT-BTC và 90/2025/TT-BTC.

Chi đoàn VKSND TP Bắc Ninh tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Cụ thể, chính sách miễn phí tham quan được áp dụng tại các địa điểm gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng đối với các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm là một trong những chính sách cụ thể nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam đi vào đời sống, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Đây cũng là cơ hội để các bảo tàng, di tích và vườn quốc gia tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa, di sản, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng.