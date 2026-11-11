Vở chèo 'Phúc sâu giàu bền': Lời nhắc về chữ hiếu và tình thân

Trong nhịp sống hiện đại, khi những giá trị vật chất ngày càng có sức chi phối mạnh mẽ, việc gìn giữ nền nếp gia phong, đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình nghĩa gia đình đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

Từ những trăn trở ấy, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng dàn dựng vở chèo Phúc sâu giàu bền, góp thêm một tiếng nói nghệ thuật về những giá trị bền vững trong đời sống gia đình Việt Nam.

Vở chèo "Phúc sâu giàu bền"

Tác phẩm lấy cảm hứng từ những mâu thuẫn, biến đổi trong nhận thức và lối sống của con người trước tác động của xã hội hiện đại. Khi đồng tiền và lợi ích cá nhân được đặt lên trên tình thân, lòng tham có thể khiến con người đánh mất sự tỉnh táo, thậm chí bất chấp đạo lý để đạt được mục đích của mình.

Thông qua những tình huống đời thường mang tính thời sự, vở diễn đặt ra câu hỏi về cách ứng xử giữa các thế hệ, về bổn phận của con cháu đối với ông bà, cha mẹ và trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn sự hòa thuận, gắn kết gia đình.

Không chỉ phản ánh những biểu hiện của lối sống ích kỷ, thực dụng, Phúc sâu giàu bền còn đề cao sức mạnh của lòng nhân ái, sự bao dung và tình yêu thương. Gia đình được khắc họa như điểm tựa tinh thần, nơi mỗi người tìm thấy sự chở che, đồng cảm và cũng là nơi những người từng lầm lỡ có cơ hội nhận ra sai lầm, hướng tới những giá trị tốt đẹp.

Thông điệp xuyên suốt tác phẩm là sự giàu có đích thực không chỉ được đo bằng tiền bạc, của cải mà còn ở nền tảng đạo đức, nếp nhà và những giá trị tinh thần được vun đắp qua nhiều thế hệ. Lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình nghĩa và trách nhiệm với người thân chính là những yếu tố làm nên hạnh phúc bền vững.

Lựa chọn nghệ thuật chèo để chuyển tải câu chuyện mang hơi thở đương đại, ê-kíp sáng tạo hướng tới sự kết nối giữa giá trị truyền thống và những vấn đề của đời sống hôm nay. Với đặc trưng kết hợp giữa lời ca, diễn xuất và khả năng biểu đạt tâm lý nhân vật, chèo có điều kiện phát huy thế mạnh trong việc phản ánh những mâu thuẫn gia đình, phê phán thói hư tật xấu và tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của con người.

Qua đó, vở diễn không chỉ góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng mà còn khơi gợi ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa, đạo đức trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Phúc sâu giàu bền do tác giả Hồng Mặc Cát sáng tác; NSƯT Lê Thanh Tùng đạo diễn; Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng Nguyễn Thị Thu Thủy chỉ đạo nghệ thuật.

Vở diễn quy tụ NSND Mạnh Thắng, NSƯT Hồng Tươi cùng các nghệ sĩ Đan Thi, Quang Phúc, Song Thương, Quang Thảo, Hoàng Yến, Văn Sen, Thu Huệ, Quang Sếp, Đức Cường và Linh Hương.

Bên cạnh đó là sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công Đoàn Chèo Xứ Đông thuộc Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng.

Không đơn thuần kể một câu chuyện về những mâu thuẫn trong gia đình, "Phúc sâu giàu bền" còn gửi tới công chúng lời nhắc nhở về đạo lý làm người

Việc tiếp tục dàn dựng và giới thiệu các tác phẩm chèo trong chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng thể hiện nỗ lực của địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận sân khấu cho đông đảo công chúng.

Thông qua hình thức truyền hình trực tiếp, những tác phẩm sân khấu không chỉ phục vụ khán giả tại nhà hát mà còn có thể đến với người xem ở nhiều địa bàn, góp phần lan tỏa nghệ thuật chèo trong đời sống văn hóa đương đại.

Vở chèo Phúc sâu giàu bền sẽ ra mắt khán giả vào lúc 20h10 ngày 14.11.2026 (thứ Bảy), tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng, số 28 Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh THP và THP3.