Yên Tử đón Ngày Văn hóa Việt Nam bằng chuỗi sự kiện đặc sắc

Yên Tử - Sắc thu thiền định

Trong không khí phấn khởi hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng về kỷ niệm 718 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, phường Yên Tử tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc trong tháng 11 và tháng 12.2026, thuộc chương trình “Yên Tử – Sắc thu thiền định”.

Yên Tử - vùng đất thiêng

Chuỗi sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc; đồng thời lan tỏa những giá trị tư tưởng, văn hóa, tinh thần nhập thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Yên Tử hút khách với những khung cảnh nên thơ

Thông qua các hoạt động, phường Yên Tử mong muốn tiếp tục khẳng định hình ảnh vùng đất di sản giàu bản sắc, thân thiện, mến khách; tạo thêm những sản phẩm văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, góp phần kết nối di sản với cộng đồng, du khách và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Yên Tử là điểm đến văn hoá tâm linh thu hút khách

Điểm nhấn của sự kiện là đêm Chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Yên Tử” năm 2026, sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.11.2026, nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt có kiến thức, khả năng thuyết trình, kỹ năng truyền cảm hứng và tình yêu sâu sắc đối với quê hương, với di sản thế giới Yên Tử.

Một cung đường rực rỡ sắc hoa tại Yên Tử

Các thí sinh sẽ thực hiện phần thi thuyết trình kết hợp với biểu diễn trang phục, giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan và các giá trị tiêu biểu của vùng đất Yên Tử. Đây là dịp để các thí sinh thể hiện kiến thức, khả năng diễn đạt, phong thái tự tin và sự sáng tạo trong cách truyền tải thông điệp về di sản…

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn lựa chọn, phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có khả năng trở thành lực lượng tuyên truyền viên, giới thiệu viên, đại sứ quảng bá di sản Yên Tử; góp phần đưa các giá trị di sản đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa diễn ra trong tháng 11 và 12

Dịp này, các sự kiện văn nghệ, giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật quần chúng với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương Quảng Ninh và Yên Tử sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 24.11.2026.

Nhiều sự kiện diễn ra trong tháng 11, 12 tại Yên Tử

Cụ thể, giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản” là hoạt động thể thao kết hợp du lịch trải nghiệm, hướng tới đưa vận động viên và du khách đến gần hơn với thiên nhiên, cảnh quan, lịch sử và những giá trị văn hóa đặc sắc của Yên Tử.

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho cộng đồng yêu chạy bộ, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử – vùng đất hội tụ các giá trị di sản, thiên nhiên và văn hóa tâm linh; thúc đẩy kết nối giữa thể thao, du lịch, dịch vụ và cộng đồng địa phương.

Trên đỉnh Chùa Đồng, Yên Tử

Thông qua sự kiện, Yên Tử tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, hấp dẫn và khác biệt.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” lần thứ II năm 2026, được tổ chức vào ngày 6.12.2026 là hoạt động thể thao – du lịch có ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu thể thao, quảng bá cảnh quan thiên nhiên, những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Yên Tử và các điểm đến di sản của Quảng Ninh.

Từ những cung đường đua giàu trải nghiệm, giải đấu tạo cơ hội để các vận động viên khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan núi rừng, không gian văn hóa và chiều sâu tâm linh của vùng đất Phật Hoàng.

Giải đấu tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các sản phẩm du lịch thể thao gắn với trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và di sản, góp phần xây dựng Yên Tử trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Cũng trong tháng 12, sự kiện “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” sẽ diễn ra với trên 10.000 người dân, Phật tử và du khách cùng nhau lên đỉnh thiêng Yên Tử, đón những tia nắng bình minh đầu tiên trong không gian núi rừng hùng vĩ, thanh tịnh và linh thiêng.

Đỉnh thiêng Yên Tử

Đặc biệt trong không gian linh thiêng ấy, mọi người tham gia chào cờ - hát Quốc ca trên đỉnh thiêng Yên Tử, hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam, khẳng định sức hấp dẫn của một Di sản thế giới không chỉ đến từ những giá trị lịch sử, kiến trúc, cảnh quan mà còn bởi sức sống văn hóa, tâm linh trường tồn.

Không chỉ chinh phục độ cao, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối con người với thiên nhiên, với di sản và những giá trị tinh thần sâu sắc của Phật giáo Trúc Lâm. Mỗi bước chân hành hương là một hành trình hướng về sự an nhiên, tĩnh tại, nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần hướng thiện và ý thức sống hài hòa với thiên nhiên.

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 718 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, thể hiện lòng tri ân đối với vị Phật Hoàng đã sáng lập Thiền phái Trúc Lâm mang đậm bản sắc Việt Nam; qua đó tiếp tục lan tỏa tư tưởng nhập thế, tinh thần đoàn kết, hòa hợp và những giá trị nhân văn của Phật giáo Trúc Lâm trong đời sống đương đại.

Du khách chinh phục độ cao đỉnh Yên Tử

Với thông điệp “Tự hào về di sản – Sống cùng di sản – Làm giàu từ di sản”, phường Yên Tử tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các cấp, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và du khách trong gìn giữ, bảo tồn, phát huy những giá trị vô giá của Di sản thế giới.